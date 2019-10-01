بحضور وزير الدفاع وقادة الجيش الوطني ورموز الفن والادب .. مأرب تحتفي بالذكرى الـ56 لثورة الـ14 من اكتوبر

الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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اقامت دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة وملتقى الفنانين والادباء اليمنيين بمارب حفلاً فنياً خطابياً بالذكرى الـ56 لثورة الـ14 من اكتوبر المجيدة بحضور وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي.

وفي الحفل الذي حضره محافظ صعدة اللواء هادي طرشان ومحافظ ريمة اللواء محمد الحوري ووكيل وزارة الداخلية اللواء الدكتور احمد الموساي، اكد رئيس هيئة التدريب العميد محمد الردفاني في كلمة وزارة الدفاع، ان ثورة ال14من اكتوبر قامت بالتشاور مع قيادات ثورة 26 سبتمبر في الشمال وهو ما يؤكد واحدية الثورة والنضال والاهداف والمصير في شمال الوطن وجنوبه.

وقال "إن من أهم معاني الاحتفاء بثورة 14 اكتوبر هو أهمية وجود جيش وطني قوي ينتمي لليمن ويحمل على عاتقه ومن خلفه الشعب اليمني مسئولية الحفاظ على المكتسبات الوطنية وإعادة الاعتبار لليمن أرضا وانسانا". واكد الردفاني على اهمية المضي لاستكمال تحقيق اهداف ثورتي سبتمبر واكتوبر وفي مقدمتها القضاء على مخلفات الامامة والاستعمار ".

واوضح رئيس هيئة التدريب أن أبطال الجيش الوطني يسطرون اليوم اروع الملاحم في أكثر من أربعين جبهة ممتدة على 11 محافظة".. مشيراً الى مواصلة وزارة الدفاع بناء وتحديث قدرات الجيش واستمرارها في برامج التدريب والتطوير المهني والتنظيمي للجيش الوطني.

والقى رئيس ملتقى الفنانين والادباء اليمنيين طه الرجوي كلمة أكد فيها أن ثورتي سبتمبر وأكتوبر صنعتا تحولا جذريا في عقلية ووجدان الانسان اليمني ، وفتحتا امامه الافاق البعيدة للحرية والكرامة والتطور واثبات الذات اليمنية..لافتا الى اهمية الاستمرار في مسيرة النضال والكفاح لنيل التحرر الكامل والقضاء على مخلفات الامامة والاستعمار ليكتمل الحلم وتتحقق طموحات الشعب وغاياته.

واكد الرجوي على ان ملتقى الفنانين والأدباء اليمنيين سيكون جندياً مناضلا في صف الجمهورية ومع الجهود السياسية والعسكرية والاجتماعية الساعية إلى استعادة الوطن وتحقيق أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر، ومتحملاً مسؤولياته الوطنية والأخلاقية في إيقاد شعلة الحماس الوطني في كل قلب وضمير، وغرس قيم التعاون والتلاحم والفداء من خلال الكلمة الصادقة واللحن الساحر وتوظيف الفن الراقي في تحقيق الولاء الوطني وحماية النسيج الاجتماعي وحراسة الوحدة اليمنية الشاملة.

وفي الحفل الفني والخطابي الذي حضره رئيس جامعة اقليم سبأ الدكتور محمد القدسي ووكيل محافظة مأرب محمد المعوضي ورؤساء الهيئات والدوائر بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والسياسية والثقافية قدم اوبريت غنائي بذات المناسبة، ومسرحية لبعض نجوم الفن المسرحي اليمني، كما القى الشاعر مجيب غنيم قصيدةً شعرية الهبت حماس الحضور، الى جانب معزوفات وطنية للفرقة الموسيقية التابعة لدائرة التوجيه المعنوي والتي عبرت جميعها عن المناسبة ونالت استحسان الحاضرين