بعد صمت طويل... قطر تكشف مشكلتها مع السعودية

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حدد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مشكلة قطر مع السعودية، مستعرضاً خلال حديثه في افتتاح منتدى الأمن العالمي بالدوحة، اليوم الثلاثاء، عددا من الملفات حول العلاقة مع الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل
وقال وزير الخارجية القطري، إن "المشكلة مع السعودية والخلافات معها أنها تنظر إلينا على أننا بلد صغير يجب أن نطيع أوامرها، ونحن لا يمكننا قبول هذه الوضعية"، مضيفا "نحن نحترم السعودية كبلد كبير، وعليهم أن يحترمونا كبلد ويحترموا رأينا، وهذه طريقتنا في التعامل مع جميع الدول الأخرى".
وحول علاقة بلاده مع إيران، قال محمد بن عبد الرحمن، إن إيران جارة لنا، مضيفا: "نحن نختلف مع إيران حول مسائل عديدة في المنطقة، لا نريد بعض أنشطتهم ولا يريدون بعض أنشطتنا، لكن هناك تفاهم على أننا جيران وينبغي علينا أن نتعايش، وقد حافظنا على هذه العلاقة القائمة على الاحترام المتبادل بين البلدين".
كما لفت الوزير القطري إلى وقوف إيران إلى جانب الشعب القطري في مواجهة الحصار، "حيث قدمت جميع التسهيلات وأصبحت شريكا وعنصرا مهما لقطر، ولكن لا نريد أن تنعكس حاجتنا إلى إيران أو تؤثر في علاقتنا مع غيرها".