مأرب برس يكشف حقيقة وفاة أحد لاعبي المنتخب اليمني للناشئين

الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشف مصدر في المنتخب اليمني للناشئين اليوم الثلاثاء ، حقيقة الاخبار التي تحدثت عن وفاة احد لاعبي المنتخب، غرقا في محافظة عدن (جنوب اليمن).

وقال المصدر لمأرب برس ان اللاعب المتوفي اصيل حسين، هو احد لاعبي فئة الناشئين بنادي وحدة عدن ولم يكن ضمن صفوف المنتخب .

وعبر المصدر عن حزنه الشديد لوفاة اللاعب .. داعيا وسائل الاعلام لتحري الدقة فيما تنشر.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، ووسائل اعلام محلية قالول امس ، إن اللاعب أصيل حسين، وعقب عودته من المشاركة الناجحة مع المنتخب الوطني للناشئين في قطر، وتكريمه بأكثر من محطة وصولاً إلى صنعاء، غادر المنتخب في إجازة قصيرة لزيارة أهله في عدن" وتوفي هناك غرفا في مياه البحر.

اما نادي وحدة عدن فاصدر بياناً أعرب فيه عن أسفه الشديد لاستشهاد لاعب الفريق في فئة الناشئين أصيل حسين، غرقاً في مياه البحر.