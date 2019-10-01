عاجل .. اول تحرك رسمي لعودة كامل الحكومة الى عدن وتنفيذا لـ اتفاق جدة المرتقب

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كشفت مصادر مطلعة اليوم الاثنين ان عودة عدد من الوزراء الى محافظة حضرموت؛ يأتي تمهيدا لعودة الحكومة الى العاصمة المؤقتة عدن ، في اطار التفاهمات الجارية في جدة السعودية والمنتظر ان تفضي الى اتفاق بين الشرعية والانفصاليين ..
وافادت المصادر بوصول عدد من وزراء الشرعية اليمنية إلى سيئون في حضرموت تمهيداً لعودة الحكومة إلى عدن.
ونقل مأرب برس عن مصدر حكومي تأكيده وصول 6 وزراء كخطوة أولى، تمهداً لعودة الحكومة بكامل أعضائها إلى البلاد، والوزراء الستة، هم وزراء التربية والتعليم، والكهرباء، والصحة، والتعليم العالي، والثقافة، والثروة السمكية، بالإضافة إلى نائب وزير الخدمة المدنية.
وكان في استقبالهم وكيل المحافظة ومساعدوه وقائد المنطقة العسكرية الأولى وعدد من مديري عموم مكاتب الوزارات بوادي وصحراء حضرموت.
ووكانت مصادر اخرى قالت في وقت سابق ان خمسة وزراء اضافة الى محافظ ابين ونائبي وزير وصلوا سيئون وسيحضرون احتفالية بأعياد الثورة اليمنية بمدينة سيئون إضافة إلى تخريج الدفعة الأولى من جامعة سيئون.
يذكر ان هذه التحركات تأتي بالتزامن مع تطورات تشهدها عدن ؛حيث بدأت السعودية بتسلم المهام العسكرية والامنية مع انسحاب دولة الامارات .