بعد السعودية .. بوتين يصل دولة خليجية

الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أبوظبي الثلاثاء، قادما من الرياض، في زيارة رسمية إلى الإمارات يلتقي خلالها ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، لبحث آفاق التعاون بين البلدين وآليات تنميتها وتعزيزها في المجالات المختلفة.

كما سيناقش الجانبان مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقعها البلدان خلال حزيران/يونيو 2018.

وكان بوتين قد زار السعودية ، الاثنين، حيث التقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، في الرياض.

وشهد خادم الحرمين والرئيس الروسي فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية، وتوقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقيات بين حكومتي المملكة العربية السعودية وروسيا، بحضور الأمير محمد بن سلمان.

ووصف الملك سلمان بن عبدالعزيز، زيارة الرئيس بوتين بأنها فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين بلدينا. في حين شدد الرئيس الروسي على دور السعودية المحوري، قائلاً إنها تلعب دوراً مؤثراً إقليميا، ومحورياً في مجموعة العشرين، مؤكداً أن التنسيق الروسي والسعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط.