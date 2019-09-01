بالأسماء .. 5 وزراء ومسئولون آخرون يصلون حضرموت لهذه المهمة

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افادت مصادر سياسية واعلامية متطابقة اليوم الاثنين بوصول عدد من المسئولين اليمنيين بينهم وزراء الى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن).
ووصل خمسة وزراء في الحكومة اليمنية اضافة الى نائبي وزير ومحافظ، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر، إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.
وطبقا للمصادر فأن وزير التعليم العالي الدكتور حسين باسلامة، ووزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني، ووزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، والصحة الدكتور ناصر باعوم، والثقافة مروان دماج، وصلوا إلى مطار سيئون قادمين من جمهورية مصر.
كما وصل محافظ محافظة أبين اللواء أبو بكر حسين، ونائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الميسري ونائب وزير الإدارة المحلية عبدالسلام باعبود.
وسيحضر الوزارء والمسئولية احتفالية بأعياد الثورة اليمنية بمدينة سيئون إضافة إلى تخريج الدفعة الأولى من جامعة سيئون.