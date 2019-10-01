عاجل .. مصدر خاص يكشف عن سبب فاجأ مصرف الكريمي وجعله يمتنع عن صرف مرتبات منتسبي الداخلية

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كشف مصدر خاص في عدن اليوم الثلاثاء عن سبب امتناع الكريمي عن صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية والأمن .
واكد المصدر لموقع مأرب برس الاخباري ان المصرف تفاجأ أثناء مقارنة كشوفات المرتبات المرسلة إليه ؛ حيث عثر في الكشوفات على أسماء مزدوجة كثيرة للمستفيدين من الصرف الأمر اضطرهم إعادتها إلى الجهات التي أصدرتها لغربلتها .
وطمأن الكريمي الى أن الصرف سوف يتم عند استلامه الكشوفات الجديدة من الجهات المذكورة.
ويتوقع أن تؤدي العملية الى ارباكات كثيرة في إدارات الجهات المعنية بسبب مصير المبالغ المسترجعة واعادة توزيع الأفراد العسكريين بحسب رغباتهم او الجهات والوحدات العسكرية التي يفضلون التجنيد فيها.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قال قبل ايام أنه تم مخاطبة البنك لصرف مرتبات منتسبي الوزارة لشهري أغسطس و سبتمبر
وقال المصدر أنه" تم مخاطبة محافظ البنك المركزي بتاريخ (٥ أكتوبر ٢٠١٩م) لصرف رواتب منتسبي وزارة الداخلية لشهري اغطسطس وسبتمبر" .
وقال أن قيادة الوزارة تسعى جاهدة لصرف المرتبات عبر مصرف الكريمي ليصل إلى كافة منتسبي الوزارة رغم العديد من الصعوبات التي يفتعلها المخربين لإستغلال معاناة منتسبي الداخلية .