.. بوتين يفاجئ ابن سلمان بهدية عمرها 30 ألف عام...صورة

الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مارب برس - سبوتنيك

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أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، نحتا فنيا صنع من ناب فيل يعود لمامونت عثر عليه محنطا بصورة طبيعية في منطقة ياكوتيا بسيبيريا.

وتعد هذه الهدية التذكارية فريدة، وهي تعود لمومياء مامونت عثر عليه متكاملا عام 2010، والأهم أن هذا الفيل الضخم عاش قبل 30 ألف عام، وذلك حسب "RT".

واصطحب ولي العهد السعودي، الرئيس الروسي، قبل مغادرته المملكة، في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "تجول الرئيس الروسي بصحبة ولي العهد في حي الطريف مشاهدا معالمه التاريخية وتراثه العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمة هذه الدولة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود حتى عصرنا الحالي في الدولة السعودية الثالثة المباركة".

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن "حي الطريف التاريخي يعد نواة تأسيس هذه الدولة المباركة".