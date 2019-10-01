أردوغان يضع أوروبا بين خيارين لا ثالث لهما.. وكلاهما مر عليهم

الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - وكالات

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تناول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقال نشره في صحيفة "وول ستريت جورنال"، العملية التركية "نبع السلام" في سوريا، موضحا الأسباب التي دفعت بلاده لبدئها.

. وبحسب المقال ، فقد دافع أردوغان عن العملية التركية، وانتقد أوروبا والدول العربية بسبب موقفها من العملية. وأوضح أن بلاده قبل أن تشن العملية في سوريا بالتعاون مع المعارضة السورية، وضعت أمامها أمرا ثابتا أنها ليست في خلاف مع أي مجموعة عرقية أو دينية.

وقال أردوغان: "من وجهة نظرنا، فإن جميع مواطني الجمهورية العربية السورية -الذين لا ينتمون لجماعات إرهابية- متساوون. وعلى وجه الخصوص، نحن نعترض على معادلة حزب العمال الكردستاني مع الأكراد.

واضاف استقبلنا 3.6 مليون لاجئ سوري -أكثر من أي بلد آخر- وأنفقنا 40 مليار دولار لنقدم لهم التعليم والرعاية الصحية والسكن. لقد أجبرتنا ثقافة الضيافة على تحمل عبء استضافة ملايين من ضحايا الحرب بمساعدة قليلة للغاية من المجتمع الدولي وفي وخاطب الغرب قائلا وفي حالة عدم وجود خطة بديلة للتعامل مع أزمة اللاجئين، يجب على المجتمع الدولي إما الانضمام إلى جهودنا أو البدء في قبول اللاجئين.