آخر الاخبار

أردوغان يضع أوروبا بين خيارين لا ثالث لهما.. وكلاهما مر عليهم انقلاب في الموقف الأمريكي وواشنطن تفرض عقوبات على تركيا... عاجل السفير باحميد يوبخ من يريدون استغلال الوجع اليمني سياسيا خطة إيرانية لإيقاف الحرب باليمن وهذه أبرز مضامينها ميليشيات الحوثي تهاجم صالة عزاء في ذمار وتعتقل اكثر من 90 مواطن قوات إماراتية تسلم مواقعها وتستعد لمغادرة عدن للمرة التانية على التوالي .. الحوثي يُفشل عقد اجتماع الحديدة بهذه الطريقة تنهب ميليشيات الحوثي أموال البنوك التجارية الحكومة«الشرعية»تزف بشرى سارّة للمواطنين في مناطق سيطرة «الحوثيين» بشأن أزمة المشتقات النفطية لماذا يجب على السعودية تجنب شراء الأسلحة الروسية؟

سبأفون .. أصالة وتواصل

أردوغان يضع أوروبا بين خيارين لا ثالث لهما.. وكلاهما مر عليهم

الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - وكالات
عدد القراءات 281

 

تناول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقال نشره في صحيفة "وول ستريت جورنال"، العملية التركية "نبع السلام" في سوريا، موضحا الأسباب التي دفعت بلاده لبدئها. 

. وبحسب المقال ، فقد دافع أردوغان عن العملية التركية، وانتقد أوروبا والدول العربية بسبب موقفها من العملية. وأوضح أن بلاده قبل أن تشن العملية في سوريا بالتعاون مع المعارضة السورية، وضعت أمامها أمرا ثابتا أنها ليست في خلاف مع أي مجموعة عرقية أو دينية.

وقال أردوغان: "من وجهة نظرنا، فإن جميع مواطني الجمهورية العربية السورية -الذين لا ينتمون لجماعات إرهابية- متساوون. وعلى وجه الخصوص، نحن نعترض على معادلة حزب العمال الكردستاني مع الأكراد.

 

واضاف استقبلنا 3.6 مليون لاجئ سوري -أكثر من أي بلد آخر- وأنفقنا 40 مليار دولار لنقدم لهم التعليم والرعاية الصحية والسكن. لقد أجبرتنا ثقافة الضيافة على تحمل عبء استضافة ملايين من ضحايا الحرب بمساعدة قليلة للغاية من المجتمع الدولي وفي وخاطب الغرب قائلا وفي حالة عدم وجود خطة بديلة للتعامل مع أزمة اللاجئين، يجب على المجتمع الدولي إما الانضمام إلى جهودنا أو البدء في قبول اللاجئين.

إقراء أيضاً
انقلاب في الموقف الأمريكي وواشنطن تفرض عقوبات على تركيا... عاجل
لماذا يجب على السعودية تجنب شراء الأسلحة الروسية؟
حركة حماس تعلن موقفها من العملية التركية شمالي سوريا
«5» دلالات مهمة وخطيرة في فوز قيس سعيد برئاسة تونس وهزيمة تحالف الثورة المضادة
النيابة العامة السعودية تحذر مواطني المملكة وساكنيها من الوقوع في هذا الجرم ..
لماذا تحفظت 4 دول عربية على قرار الجامعة بشأن نبع السلام؟
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس