أردوغان يضع أوروبا بين خيارين لا ثالث لهما.. وكلاهما مر عليهم انقلاب في الموقف الأمريكي وواشنطن تفرض عقوبات على تركيا... عاجل السفير باحميد يوبخ من يريدون استغلال الوجع اليمني سياسيا خطة إيرانية لإيقاف الحرب باليمن وهذه أبرز مضامينها ميليشيات الحوثي تهاجم صالة عزاء في ذمار وتعتقل اكثر من 90 مواطن قوات إماراتية تسلم مواقعها وتستعد لمغادرة عدن للمرة التانية على التوالي .. الحوثي يُفشل عقد اجتماع الحديدة بهذه الطريقة تنهب ميليشيات الحوثي أموال البنوك التجارية الحكومة«الشرعية»تزف بشرى سارّة للمواطنين في مناطق سيطرة «الحوثيين» بشأن أزمة المشتقات النفطية لماذا يجب على السعودية تجنب شراء الأسلحة الروسية؟
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على تركيا يوم الاثنين وطالبها بوقف التوغل العسكري في شمال شرق سوريا الذي يعيد سريعا تشكيل ميدان المعركة في الحرب الأكثر دموية في العالم.
وطالب ترامب بوقف إطلاق النار في مكالمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ويقول منتقدون إن ترامب أعطى فعليا الضوء الأخضر للهجوم التركي عندما أمر بسحب القوات الأمريكية من منطقة الصراع.
وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس للصحفيين ”لن تتسامح الولايات المتحدة الأمريكية ببساطة مع غزو تركيا لسوريا. إننا ندعو تركيا إلى التراجع وإنهاء العنف والوصول إلى طاولة المفاوضات“.
كما أعلن ترامب خططا لإعادة فرض تعريفة جمركية على الصلب التركي ووقف المفاوضات على الفور بشأن اتفاق تجاري بقيمة 100 مليار دولار.
وسرعان ما لاقت الخطوة انتقادات من الديمقراطيين في الكونجرس إذ قالوا إنها غير كافية. وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي ”إعلانه عن حزمة عقوبات ضد تركيا لا يرقى إلى حد كبير إلى تغيير اتجاه تلك الكارثة الإنسانية“.
وتهدف تركيا إلى تحييد وحدات حماية الشعب الكردية التي تمثل المكون الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والتي كانت حليفة لواشنطن في تفكيك ”خلافة“ تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
وترى أنقرة أن وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية متحالفة مع المتمردين الأكراد في تركيا