خطة إيرانية لإيقاف الحرب باليمن وهذه أبرز مضامينها

الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أكد المرشد الإيراني علي خامنئي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن النهاية الصحيحة لحرب اليمن ستحدث تأثير إيجابي على المنطقة.

وقال أمام الضيف الباكستاني الذي يزور طهران في محاولة للوساطة لإنهاء الحرب في اليمن، أن إيران قدمت منذ فترة طويلة خطة سلام من أربع نقاط لإنهاء الحرب في اليمن، وإذا انتهت الحرب بالطريقة الصحيحة، وستحدث أثراً

إيجابياً على المنطقة".

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أكد بدوره أن باكستان ستبذل قصارى جهدها لتمكين المحادثات بين إيران والسعودية، مضيفاً أنه سيسافر إلى المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء.

وتم تلخيص الخطة التي أشار إليها خامنئي من قبل وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في تغريدة نشرها قبل عامين وتحديدا بتاريخ 9 نوفمبر 2017 على النحو التالي: "وقف إطلاق النار ، وتقديم المساعدة الإنسانية ، وبدء الحوار

اليمني بين مختلف الأطراف، وتشكيل حكومة وحدة لمدة سنتين ونصف يمكن تمديدها إلى ما بعد تلك الفترة ".