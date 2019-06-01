خطة إيرانية لإيقاف الحرب باليمن وهذه أبرز مضامينها ميليشيات الحوثي تهاجم صالة عزاء في ذمار وتعتقل اكثر من 90 مواطن قوات إماراتية تسلم مواقعها وتستعد لمغادرة عدن للمرة التانية على التوالي .. الحوثي يُفشل عقد اجتماع الحديدة بهذه الطريقة تنهب ميليشيات الحوثي أموال البنوك التجارية الحكومة«الشرعية»تزف بشرى سارّة للمواطنين في مناطق سيطرة «الحوثيين» بشأن أزمة المشتقات النفطية لماذا يجب على السعودية تجنب شراء الأسلحة الروسية؟ حركة حماس تعلن موقفها من العملية التركية شمالي سوريا «5» دلالات مهمة وخطيرة في فوز قيس سعيد برئاسة تونس وهزيمة تحالف الثورة المضادة تصوير مشاهد اباحية في مواقع أثرية عربية شهيرة .. والشرطة تضبطهم
هاجمت ميليشيات الحوثي الارهابية امس في مدينة ذمار "صالة عزاء" وسط المدينة واعتقلت نحو 90 مواطن، بينهم اهالي المتوفي، ونقلتهم الى قسم الوحده شرقي المدينة.
وافاد شهود عيان ان عشرات المسلحين الحوثيين هاجموا عزاء لابناء قبيلة الهروج - ميفعة عنس في صاله الجملي وسط المدينة، وقاموا بإعتقال نحو 90 مواطن من قرى مختلفه، بينهم جميع اهالي المتوفي الذين كانوا متواجدين في العزاء.
وافادت مصادر ان اهالي قبيلة الهروج، قد اقاموا مراسيم عزاء في مدينة ذمار لقريبهم " محمد علوي الهروجي" الذي توفي الخميس الماضي بمرض عضال في مدينة مأرب.
وذكرت المصادر أن المتوفي " محمد علوي الهروجي " كان قد تعرض للإختطاف من قبل الحوثيين في مدنية ذمار في شهر 2016/10م وظل في المعتقل لديهم قرابة العامين، ثم تم الافراج عنه بتبادل في منتصف العام 2018م، بعد ان تعرض للتعذيب الشديد، كانت سببا في تدهور حالتة الصحية واصابته بالعديد من الأمراض المزمنة.