ميليشيات الحوثي تهاجم صالة عزاء في ذمار وتعتقل اكثر من 90 مواطن

الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- خاص

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هاجمت ميليشيات الحوثي الارهابية امس في مدينة ذمار "صالة عزاء" وسط المدينة واعتقلت نحو 90 مواطن، بينهم اهالي المتوفي، ونقلتهم الى قسم الوحده شرقي المدينة.

وافاد شهود عيان ان عشرات المسلحين الحوثيين هاجموا عزاء لابناء قبيلة الهروج - ميفعة عنس في صاله الجملي وسط المدينة، وقاموا بإعتقال نحو 90 مواطن من قرى مختلفه، بينهم جميع اهالي المتوفي الذين كانوا متواجدين في العزاء.

وافادت مصادر ان اهالي قبيلة الهروج، قد اقاموا مراسيم عزاء في مدينة ذمار لقريبهم " محمد علوي الهروجي" الذي توفي الخميس الماضي بمرض عضال في مدينة مأرب.

وذكرت المصادر أن المتوفي " محمد علوي الهروجي " كان قد تعرض للإختطاف من قبل الحوثيين في مدنية ذمار في شهر 2016/10م وظل في المعتقل لديهم قرابة العامين، ثم تم الافراج عنه بتبادل في منتصف العام 2018م، بعد ان تعرض للتعذيب الشديد، كانت سببا في تدهور حالتة الصحية واصابته بالعديد من الأمراض المزمنة.