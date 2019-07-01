قوات إماراتية تسلم مواقعها وتستعد لمغادرة عدن

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تسلمت قوات سعودية، مساء الاثنين، إدارة وحماية مطار عدن الدولي من قوات إماراتية عاملة ضمن قوات التحالف العربي.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن مصدر في السلطة المحلية في محافظة عدن، بأن قوات سعودية وأخرى سودانية تمركزت في المطار الدولي، بعد استكمال القوات الإماراتية انسحابها من منشآته.
وأضاف أن الإمارات نقلت من المطار آخر تجهيزاتها من مولد كهربائي وأجهزة أخرى، إلى متن سفينة بميناء الزيت تمهيداً لمغادرة المدينة، بعد إجلائها الخميس الماضي، 200 جندي من قواتها و60 دبابة و10 مدافع ذاتية الحركة من قاعدتها في مديرية البريقة غرب عدن.
وحسب المصدر، فإن استلام السعودية مطار عدن، ضمن تفاهمات لإحلال قواتها في الأشراف على الوضع الأمني في عدن، بدلاً عن القوات الإماراتية التي ظلت تضطلع بذلك لنحو أربعة أعوام.