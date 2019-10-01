حركة حماس تعلن موقفها من العملية التركية شمالي سوريا

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أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس بيانا، علقت فيه على عملية "نبع السلام" التي تشنها تركيا شرق الفرات، بهدف إزالة تهديدات المسلحين الأكراد عن حدودها، وإقامة منطقة آمنة شرق نهر الفرات.
وقالت الحركة في بيان لها ، "تتفهم الحركة حق تركيا في حماية حدودها والدفاع عن نفسها، وإزالة التهديدات التي تمس أمنها القومي أمام عبث جهاز الموساد الإسرائيلي في المنطقة، والذي يسعى إلى ضرب الأمن القومي العربي والإسلامي".
وثمنت الحركة المواقف التركية من القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، والذي كان آخرها موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام لقاء قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكدت حماس على "وحدة أرض سوريا الشقيقة على كامل ترابها وحدودها الوطنية"، داعية إلى "المسارعة إلى حل النزاعات والخلافات في المنطقة وبين الدول للتفرغ للدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها قضية فلسطين، وفي القلب منها القدس التي تتعرض لعدوان متواصل، وخاصة المسجد الأقصى المبارك من قبل الاحتلال ومستوطنيه".
وأكدت أيضا رفضها للوجود الإسرائيلي والأمريكي في المنطقة، وتعتبره عامل تفجير وتوتير، وفي هذا الإطار شددت على ضرورة استكمال الانسحاب الأمريكي من المنطقة.
والأربعاء الماضي، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرقي نهر الفرات شمال سوريا.