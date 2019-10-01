تصوير مشاهد اباحية في مواقع أثرية عربية شهيرة .. والشرطة تضبطهم

الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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ألقت السلطات المصرية، القبض على سائحتين أمريكية وأوكرانية، أثناء قيامهما بتصوير أفلام إباحية بمعبدي الأقصر والكرنك بمحافظة الأقصر، جنوبي البلاد.

وتلقت شرطة السياحة والآثار المصرية، بلاغًا بقيام سائحة أمريكية الجنسية بالتوجه إلى معبد الكرنك، وخلع ثيابها، ثم التقاط صور وأفلام إباحية، وهو ما كان وراء التحفظ عليها، وتقديمها للنيابة للتحقيق.

في السياق ذاته، أقدمت سائحة أوكرانية على الفعل نفسه داخل معبد الأقصر، إذ صورت مقاطع إباحية، وعلى الفور تم التحفظ عليها، وتحرير محضر لها، لعرضها على السلطات القضائية، وفق وسائل إعلام محلية.

والعام الماضي، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب وفتاة أجنبيين، تسلقا هرم خوفو، بمحافظة الجيزة، قرب القاهرة، كي يصوران مشهدا إباحيا.

وكانت السلطات المصرية، وضعت إحدى موديلات التعري على قوائم الممنوعين من دخول مصر بسبب التقاطها صورا عارية لها بجانب بعض الآثار المصرية.