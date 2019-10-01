تعز.. إنفجار الوضع عسكرياً بين مسلحي كتائب «أبو العباس»ومصادر تروي تفاصيل ما حدث وعدد القتلى

الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 1097

قُتِل إثنين من كتائب أبو العباس المدعومة إماراتياً في اشتباكات داخلية بينهم اليوم الاثنين في مقبنة غربي محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن).

ونقلت قناة" يمن شباب"عن مصادر محلية قولها بان اشتباكات مسلحة اندلعت بين قياديين في كتائب أبو العباس وهما "أيمن المخلافي" و "ابكر سيف" عقب انشقاق مجموعة عن الكتائب، وانضمامها إلى محور تعز.

وذكرت المصادر أن الاشتباكات وقعت في منطقة بني خولان التابعة لمديرية جبل حبشي (ريف غربي تعز)، أسفرت عن مقتل اثنين مسلحين.

وقالت المصادر إن "مجموعة مكونة من ثمانية عناصر من كتائب أبو العباس ويقودها مفيد حسن، انضمت الى قوات الجيش وقامت بتسليم موقعها العسكري إلى اللواء 17 مشاة". مشيرةً إلى أن الكتائب سحبت المعدات والأسلحة الثقيلة من جبهة الكدحة إلى التربة.

وشهدت مؤخراً كتائب أبو العباس انشقاقات واسعة بينهم قيادات بارزة. والسبت الفائت، أعلن القيادي "نجيب السماوي" انشقاقه عن الكتائب، ومغادرته جبهة الكدحة التي ينتشر فيها مسلحو أبو العباس.

وأرجع "السماوي" حينها أسباب انشقاقه إلى تلقيه أوامر من "أبو العباس" باستهداف مواقع للجيش الوطني وقطع خط تعز- التربة. مشيراً إلى أنه رفض تنفيذ الأوامر وأعلن انضمامه إلى قيادة المحور.

وتشير احصائيات رسمية إلى أن أكثر من 1200 مسلح انضموا إلى قيادة المحور احتجاجا على ما وصفوها بالممارسات الخاطئة التي تتبعها كتائب أبو العباس والمحسوبة على اللواء 35 مدرع.

يشار إلى أن كتائب أبو العباس تحظى بدعم مالي وعسكري من قبل دولة الإمارات، وترفض الالتزام بأوامر قيادة محور تعز (أعلى سلطة عسكرية في المحافظة)، وتعد إحدى اذرع "أبو ظبي" في مدينة تعز، حيث وسبق لها أن حاولت انشاء قوات "حزام أمني" على غرار ما حدث في المحافظات الجنوبية لكنها فشلت.