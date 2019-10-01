بيان عاجل يتحدث عن تحركات «حوثية» خطيرة لتصفية 400 مختطف بـ«صنعاء»

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قالت رابطة أمهات المختطفين ـ منظمة غير حكومية ـ اليوم الاثنين، إن مليشيا الحوثي الانقلابية، قامت بنقل أربعمائة مختطف من السجن المركزي بصنعاء، إلى موقع عسكري يتوقع استهدافه بغارات جوية.
وكشفت الرابطة في بيان عاجل لها، أن المليشيا الحوثية، ألبست المختطفين الزي العسكري للقوات الجوية ونقلتهم الى معسكر الأمن المركزي في منطقة السبعين بعد إيهامهم داخل السجن المركزي انه سيتم اطلاق سراحهم.
وحملت الرابطة، مليشيا الحوثي مسؤولية حياة المختطفين بعد نقلهم الى منطقة عسكرية تعرضت سابقاً لضربات طيران التحالف.
وقالت الرابطة، لقد فقدنا سابقا العشرات من أبنائنا المختطفين بعد احتجازهم في الشرطة العسكرية بصنعاء وسجن كلية المجتمع بذمار وقتل خلالها العشرات من أبنائنا المختطفين المدنيين.
وناشدت الرابطة في بيانها الصليب الأحمر والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة وانقاذ حياة المختطفين واطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
يأتي ذلك بالتزامن مع أربعينية قتلى كلية المجتمع في ذمار الذين تعرضوا لقصف جوي من التحالف أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 130 مختطف .