صعود مُفاجئ للدولار والريال السعودي أمام الريال اليمني..إليكم أسعار الصرف في «عدن وصنعاء»

الإثنين 14 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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