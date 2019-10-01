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صعود مُفاجئ للدولار والريال السعودي أمام الريال اليمني..إليكم أسعار الصرف في «عدن وصنعاء»

الإثنين 14 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات
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أسعار صرف الدولار والريال السعودي امام الريال اليمني مساء اليوم الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن ومناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.

 

أسعار الصرف في العاصمة المؤقتة عدن:

الدولار شراء 594 إلى 596

البيع 600 إلى 602 ريال.

الريال السعودي شراء 156 إلى 156,5 البيع 157,5 إلى 158 ريال.

 

أسعار الصرف في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية :

الدولار شراء 583 إلى 585 البيع 590 إلى 592 ريال.

السعودي شراء 153 إلى 153,5 البيع 154,5 إلى 155,5 ريال.

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