صعود مُفاجئ للدولار والريال السعودي أمام الريال اليمني..إليكم أسعار الصرف في «عدن وصنعاء» ”مأرب برس“ يعيد نشر النص الكامل لمسودة ”اتفاق جدة“ بين الحكومة ”الشرعية“ و”المجلس الانتقالي الجنوبي“ مصرع قيادي مؤتمري برصاص مسلح حوثي المشي البطيء قد ينبئ بأمراض قاتلة شاهد.. الكشف عن الإعلان الترويجي الأول للمسلسل التاريخي الشهير ـقيامة عثمان ”هادي“ يجري تعديلات على مسودة اتفاق جدة ويطالب السعودية بضمانات.. بماذا ردت قيادات المملكة وما موقف الامارات من المسودة الجديدة؟ النيابة العامة السعودية تحذر مواطني المملكة وساكنيها من الوقوع في هذا الجرم .. فنانة شهيرة تجري حافية القدمين في الرياض في عملية عسكرية ناجحة ومباغته للمليشيات وبمشاركة الطيران والمدفعية .. هذا ما حدث لـ رتل عسكري حوثي حاول التسلل والجيش يعلن عن غنائم وخسائر وقتلى بالعشرات إنجاز تاريخي في زمن الحرب لحكومة الدكتور معين، حقائق وأرقام
أسعار صرف الدولار والريال السعودي امام الريال اليمني مساء اليوم الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن ومناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.
أسعار الصرف في العاصمة المؤقتة عدن:
الدولار شراء 594 إلى 596
البيع 600 إلى 602 ريال.
الريال السعودي شراء 156 إلى 156,5 البيع 157,5 إلى 158 ريال.
أسعار الصرف في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية :
الدولار شراء 583 إلى 585 البيع 590 إلى 592 ريال.
السعودي شراء 153 إلى 153,5 البيع 154,5 إلى 155,5 ريال.