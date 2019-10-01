مصرع قيادي مؤتمري برصاص مسلح حوثي

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أفادت مصادر محلية، الاثنين 14 اكتوبر/تشرين الأول، بمقتل قيادي مؤتمري برصاص مسلح حوثي بمحافظة حجة (شمال اليمن).
وقالت المصادر ان عضو اللجنة الدائمة في حزب المؤتمر وأمين عام المجلس المحلي بمديرية "شرس" في محافظة حجة "طيفان علي طيفان" قُتل برصاص مسلح حوثي يدعى عبد الله المدعني.
وعمدت مليشيا الحوثي على تصفية عدد كبير من القيادات المؤتمرية المتحالفة معها بعد تمكنها من بسط نفوذها على كل المناطق التي سهلت لها تلك القيادات السيطرة عليها إبان الانقلاب على الدولة في سبتمبر2014م.