شاهد.. الكشف عن الإعلان الترويجي الأول للمسلسل التاريخي الشهير ـقيامة عثمان

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كشفت قناة "أ تي في – a TV" التركية، عن الإعلان الترويجي الأول للمسلسل التاريخي "قيامة عثمان" والذي يروي قصة "عثمان" مؤسس الدولة العثمانية.
وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، نشرمنتج وسيناريست المسلسل، محمد بوزداغ، مقطعاً ترويجياً لـ "قيامة عثمان".
ومن المقرر أن يعرض المسلسل على شاشة قناة ""أ تي في – a TV" الخاصة، على عكس مسلسل قيامة أرطغرل الذي عرضت جميع مواسمه على شاشة التلفزيون الرسمي تي آر تي.
وعثمان بن أرطغرل ولد في 1258 للميلاد، ويتولى مقاليد الأمور بعد أبيه أرطغرل الذي توفي عام 1280 للميلاد ؛ حيث يعتبر من أذكى أبناء أرطغرل، وهو مؤسس الدولة العثمانية وأول سلاطينها.
هذا وشهدت سلسلة مسلسل "قيامة أرطغرل" إقبالاً كبيراً خلال فترات عرضه لدى السنوات الماضية، وبُثّ في أكثر من 85 دولة.
وودّع المسلسل الشهير "قيامة أرطغرل"، الموسم الماضي، ملايين متابعيه حول العالم بعد مشوار دام 5 سنوات.
ونالت الحلقة الأخيرة من المسلسل تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، في تركيا وخارجها.
وفيما يتعلق بالمشاهد الختامية في المسلسل، انتهت الحلقة الأخيرة بتلاوة لسورة الفتح، وسط انطلاق بطل المسلسل أرطغرل ورفاقه، في مهمة توحيد صفوف العالم الإسلامي، وإنقاذه من التفرق، والانتقال به لمستقبل مشرق.