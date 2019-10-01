النيابة العامة السعودية تحذر مواطني المملكة وساكنيها من الوقوع في هذا الجرم ..

الإثنين 14 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 1658

أصدرت النيابة العامة السعودية بيانا حذرت فيه من سوء استخدام التصوير، وانتهاك الحق في الخصوصية.

صرحت النيابة في بيانها الذي نشرته على حسابها الرسمي في "تويتر"، إن الحماية الجنائية لحق الخصوصية تمتد بعد إهدار حرمة هذا الحق، بما في ذلك الابتزاز بشأنه، أو التهديد بالنشر أو نشر ما يتعلق بانتهاك تصوير الأعراض.

​وأشارت النيابة إلى أنه بحسب القانون السعودي "يُحظر الابتزاز، وانتهاك الأعراض بالتصوير، أو النشر، أو التهديد بالنشر".

وأوضحت أن ذلك يشمل محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه، بالتهديد بفضح سر من أسرار المبتز، من شخص أو أشخاص أو مؤسسات".

وتابع البيان أنه "يدخل أيضا ضمن انتهاك الأعراض بالتصوير الحصول على الصور محل الجريمة بأي وسيلة كانت، كما تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".