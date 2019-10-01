النيابة العامة السعودية تحذر مواطني المملكة وساكنيها من الوقوع في هذا الجرم .. فنانة شهيرة تجري حافية القدمين في الرياض في عملية عسكرية ناجحة ومباغته للمليشيات وبمشاركة الطيران والمدفعية .. هذا ما حدث لـ رتل عسكري حوثي حاول التسلل والجيش يعلن عن غنائم وخسائر وقتلى بالعشرات إنجاز تاريخي في زمن الحرب لحكومة الدكتور معين، حقائق وأرقام اليمن تخسر أحد أبطالها الرياضيين في منتخب الناشئين غرقا في عدن من مأرب .. كلمة ثورية قوية للواء العرادة ورسائل مهمة للجنوب والشمال بعثة منتخب السعودية لكرة القدم تزور المسجد الأقصى (شاهد) البستهم زي القوات الجوية وتعرضوا للخديعة .. هذا ما حدث لمئات اليمنيين بصنعاء ومصير مخيف ينتظرهم لماذا تحفظت 4 دول عربية على قرار الجامعة بشأن نبع السلام؟ رسائل خاصة من الرئيس هادي إلى الانقلابيين في المجلس الانتقالي عشية ذكرى ثورة 14 أكتوبر
أصدرت النيابة العامة السعودية بيانا حذرت فيه من سوء استخدام التصوير، وانتهاك الحق في الخصوصية.
صرحت النيابة في بيانها الذي نشرته على حسابها الرسمي في "تويتر"، إن الحماية الجنائية لحق الخصوصية تمتد بعد إهدار حرمة هذا الحق، بما في ذلك الابتزاز بشأنه، أو التهديد بالنشر أو نشر ما يتعلق بانتهاك تصوير الأعراض.
وأشارت النيابة إلى أنه بحسب القانون السعودي "يُحظر الابتزاز، وانتهاك الأعراض بالتصوير، أو النشر، أو التهديد بالنشر".
وأوضحت أن ذلك يشمل محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه، بالتهديد بفضح سر من أسرار المبتز، من شخص أو أشخاص أو مؤسسات".
وتابع البيان أنه "يدخل أيضا ضمن انتهاك الأعراض بالتصوير الحصول على الصور محل الجريمة بأي وسيلة كانت، كما تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".