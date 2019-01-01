في عملية عسكرية ناجحة ومباغته للمليشيات وبمشاركة الطيران والمدفعية .. هذا ما حدث لـ رتل عسكري حوثي حاول التسلل والجيش يعلن عن غنائم وخسائر وقتلى بالعشرات

الإثنين 14 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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استهدفت قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات ومدفعية قوات دعم الشرعية، اليوم الاثنين، رتلاً عسكرياً لمليشيا الانقلاب الحوثي في مديرية البقع محافظة صعدة (شمال اليمن).

وقال قائد لواء التحرير العميد جمال القلعي في تصريح صحفي "أن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات ومدفعية تحالف دعم الشرعية استهدفت رتلاً عسكرياً للمليشيا في سلسلة جبال (رشاحة) بعد محاولته التسلل داخل التباب والوديان".

وأضاف القعلي" ان العملية العسكرية اسفرت عن تدمير عربات واليات عسكرية وقتل واصابة العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية وفرار ما تبقى منهم ،واغتنام الجيش الوطني الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي كانت بحوزة المليشيا الانقلابية".

واكد العميد القلعي، ان الجيش الوطني على مستوى عالي من الجاهزية القتالية ومواصلة عملياته العسكرية حتى تحرير كامل التراب اليمني من المليشيا الحوثية المدعومة ايرانياً.