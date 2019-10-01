اليمن تخسر أحد أبطالها الرياضيين في منتخب الناشئين غرقا في عدن

الإثنين 14 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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بعد يوم واحد من عودته من خارج اليمن وبعد مشاركة دولية مشرفه ورائعة للبطل اليمني في المنتخب الوطني للناشئين توفي بطل وحدة عدن، أصيل حسين، غرقاً في البحر، بمدينة عدن، جنوبي البلاد.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، إن اللاعب أصيل حسين، وعقب عودته من المشاركة الناجحة مع المنتخب الوطني للناشئين، وتكريمه بأكثر من محطة وصولاً إلى صنعاء، ومغادرته المنتخب في إجازة قصيرة لزيارة أهله في عدن".

وبحسب ما ذكره ناشطون، فقد كان اللاعب أصيل حسين، "يطير شوقا لمعناقة والديه وإخوانه وأسرته وأصدقائه، فكان له ما أراد، وفي اليوم التالي ذهب لشاطئ البحر ليستعيد بعض ذكرياته، وكانت هنا الكارثة فقد استشهد غرقا".

وأعربت إدارة نادي وحدة عدن، عن أسفها البالغ لاستشهاد فريقها الكروي للناشئين أصيل حسين، غرقا في البحر بمدينة عدن.