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بعثة منتخب السعودية لكرة القدم تزور المسجد الأقصى (شاهد)

الإثنين 14 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات
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زار وفد من بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم، الاثنين، المسجد الأقصى المبارك وأدوا الصلاة فيه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الوفد تجول برفقة عدد من الشخصيات المقدسية في باحات المسجد الأقصى.

وقالت: "استمع الوفد من مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني ورئيس الأوقاف الإسلامية بالقدس الشيخ عزام الخطيب لشرح عن المعاناة والاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وتأتي زيارة المسجد الأقصى المبارك، ضمن برنامج البعثة، التي تزور فلسطين لإجراء مباراة ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 على إستاد الشهيد فيصل الحسيني في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وشهد المسجد الأقصى، صباح اليوم، اقتحامات من قبل المستوطنين بحماية من جنود الاحتلال، كما نفذت قوات الاحتلال، فجرا، حملة اعتقالات طالت محافظ القدس وقيادات من حركة فتح في المدينة.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد استقبل البعثة في مقر الرئاسة في مدينة رام الله مساء الأحد.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة المنتخب السعودي لاقت معارضة من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، إضافة إلى معارضة شعبية واسعة، معتبرين هذه الخطوة تأتي في إطار "التطبيع مع إسرائيل".

وعادة ما ترفض اتحادات الكرة العربية، اللعب في الضفة الغربية، كون الدخول إليها يتطلب تأشيرة دخول إسرائيلية، وهي خطوة عادة ما تلاحق صاحبها باتهامات التطبيع.

 

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