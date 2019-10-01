البستهم زي القوات الجوية وتعرضوا للخديعة .. هذا ما حدث لمئات اليمنيين ومصير مخيف ينتظرهم

الإثنين 14 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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قالت منظمة حقوقية يمنية، الإثنين، إن مسلحي جماعة الحوثي، قاموا بنقل 400 مختطف إلى معسكر في العاصمة صنعاء.

جاء ذلك في بيان، صادر عن رابطة أمهات المختطفين (منظمة غير حكومية معنية بالدفاع عن المعتقلين).

وقال البيان (اطلع عليه مأرب برس) "بلغنا أن جماعة الحوثي المسلحة قامت بإلباس 400 مختطف داخل السجن المركزي بصنعاء الزي العسكري للقوات الجوية ونقلتهم إلى معسكر الأمن المركزي بمنطقة السبعين في المدينة بعد إيهامهم أنه سيتم إطلاق سراحهم".

وأضافت الرابطة "نحمل جماعة الحوثي المسؤولية عن حياة المختطفين بعد نقلهم إلى منطقة عسكرية تعرضت سابقاً لضربات طيران التحالف".

وتابعت "فقدنا سابقا العشرات من أبنائنا المختطفين بعد احتجازهم في مقر الشرطة العسكرية بصنعاء وسجن كلية المجتمع بمدينة ذمار.

وناشدت الرابطة الصليب الأحمر والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإنقاذ حياة المختطفين وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

وأعلنت جماعة الحوثي مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، شن مقاتلات التحالف العربي، قصفا على سجن للأسرى في مدينة ذمار، ما أسفر عن سقوط أكثر من 150 قتيلا من الأسرى، مع إصابة 50 آخرين.

فيما قال التحالف حينها إن لديه أدلة (لم يحددها) تثبت أن الموقع الذي قصفه في ذمار "هدف عسكري" وليس سجنا.