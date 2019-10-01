التوقيع على 20 اتفاقية بين السعودية وروسيا وهذا ما قاله الملك والرئيس

الإثنين 14 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم الاثنين عن توقيع 20 اتفاقية مع روسيا لتطوير العديد من المجالات مع روسيا.

وأكد، خلال حفل توقيع اتفاقيات بين السعودية وروسيا بحضور الملك سلمان والرئيس بوتين ، أن البترول سيبقى في المستقبل المنظور عنصرا جوهريا في تنمية اقتصاد العالم.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الإثنين، إن السعودية تلعب دورا محوريا في مجموعة العشرين"، مؤكداً أن التنسيق الروسي والسعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف في كلمة له، خلال زيارته للرياض، أن "روسيا تولي اهتماما خاصا بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عاماً".

وأكد بوتين أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع بمعدل 15 % العام الماضي.

هذا ووصف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين بلدينا.

وأضاف في كلمة له أن "الاتفاقيات بين روسيا والسعودية خصوصا في مجال الطاقة سيكون لها آثار إيجابية".

وقال أيضاً "نتطلع للعمل مع روسيا دوما لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب ".