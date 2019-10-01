من مأرب .. كلمة ثورية قوية للواء العرادة ورسائل مهمة للجنوب والشمال بعثة منتخب السعودية لكرة القدم تزور المسجد الأقصى (شاهد) البستهم زي القوات الجوية وتعرضوا للخديعة .. هذا ما حدث لمئات اليمنيين ومصير مخيف ينتظرهم لماذا تحفظت 4 دول عربية على قرار الجامعة بشأن نبع السلام؟ رسائل خاصة من الرئيس هادي إلى الانقلابيين في المجلس الانتقالي عشية ذكرى ثورة 14 أكتوبر التوقيع على 20 اتفاقية بين السعودية وروسيا وهذا ما قاله الملك والرئيس الاتحاد الأوروبي .. يعلن المواجهة مع تركيا بسبب عملية نبع السلام اتفاق وشيك بين الشرعية وواشنطن هجوم ناري من علماء فلسطين ضد زعماء العرب الذين وقفوا ضد عملية نبع السلام في سوريا برعاية وزارة الداخلية.. دورة تدريبية للعاملين في مراكز التأهيل والإصلاح بالمكلا
برعاية وزارة الداخلية نظمت مصلحة التأهيل والإصلاح بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ال دورة التدريبية الثالثة لموظفي السجون حول حماية الفئات المستضعفه وفقا للنهج القائم على حقوق الإنسان في مراكز التأهيل والإصلاح بالمكلا محافظة حضرموت
وتأتي هذه الدورة في إطار مشروع الدعم المؤسسي للأجهزة القضائية والأمنية في اليمن الممول من برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP)وتسهدف الورشة التدريبية على مدى خمسة أيام خلال الفترة (١٣ -١٧) أكتوبر ٢٠١٩ م عدد ١٨ شخص من العاملين في مجال الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الإيواء والغذاء وخدمات التأهيل وإعادة الإدماج من سجن المكلا ومن خمس محافظات ( المهره - سيئون -مأرب -شبوه-سوقطره) .
وفي الافتتاح ألقي العقيد محمد صالح مدير عام الرقابة بمصلحة التأهيل والإصلاح كلمة نيابة عن رئيس المصلحة اللواء صالح عبدالحبيب رحب فيها بالمشاركين مقدما شكره وتقديرة للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تواصل دعمها في تطوير برامج العمل في السجون وتأهيل الكوادر ومن ذلك الدورات التأهلية وورش العمل وبناء قدرات العاملين في مراكز التأهيل والإصلاح .
كما ألقت الاستاذة سماح يوسف منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي كلمة المنظمه استهلتها بالشكر والترحيب بالحاضرين والمشاركين من مختلف المحافظات وقدمت نبذه عن المنظمه وعملها في اليمن ،وكذلك نبذه عن المشروع الممول من برنامج الامم المتحده الانمائي undp .
كما ألقي الأستاذ جميل ماطر المدرب والخبير الاستشاري مع المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي كلمة عن المنظمة قدم شرحاً مفصلاً عن أهداف الدوره التي تعتبر الدورة الثالثة التي تنفذها المنظمه بالتعاون مع المصلحة ضمن مشروع الدعم المؤسسي للأجهزة القضائية والأمنية في اليمن الممول من برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) .
يشارك في التدريب العميد عبدالسلام الضالعي حول أهمية مكافحة الفساد بالسجون .