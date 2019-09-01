عاجل .. الرئيس الايراني يضع شرطا يرتبط باليمن للحوار مع السعودية ويمتدح الامارات

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قال الرئيس الايراني اليوم الاثنين ان حل ملف اليمن والتعامل معه بجدية سيدفع بأي حوار إيراني سعودي إلى الأمام.
واشار روحاني في تصريحات رصدها مأرب برس قبل قليل ان رئيس الوزراء الباكستاني سيحمل وجهات نظرهم إلى السعودية بعد زيارته الأخيرة إلى طهران.
واضاف روحاني ان : عمران خان يعمل على حل القضايا الإقليمية من بينها الخلاف بين ايران والسعودية وحرب اليمن.
وابدى روحاني استعداد ايران لحل كافة مشاكل المنطقة عبر الحوار الجاد خاصة مع دولة كالسعودية.
وعن الامارات قال روحاني ان العلاقات تحسنت بين إيران والإمارات ومسؤولون من البلدين تبادلوا الزيارات.
واضاف: وفود إماراتية ومسؤولون إماراتيون زاروا إيران مؤخرا وعلاقاتنا الآن أفضل وتسير باتجاه مزيد من التحسن.