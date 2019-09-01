السعودية تكشف عن اتفاقات مهمة ستوقعها مع روسيا

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وصف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض بالتاريخية.
وقال عبر "بودكاست" نشرته وزارة الخارجية السعودية الإثنين على تويتر، إن الزيارة ستساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.
وأشار إلى أن اتفاقات مهمة جدا ستوقع بين المملكة وروسيا تتعلق بالطاقة.
كما أكد أن العلاقة بين الرياض وموسكو شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأربع الماضية في مختلف المجالات، خصوصاً بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إلى روسيا.
وأضاف أن هناك جهوداً تُبذل "لرفع مستوى الاستثمارات بين البلدين"، مبيناً أن الصندوق السيادي الروسي فتح منصة له في الرياض لتكون محطة انطلاق لاستثماراته بالمنطقة".
إلى ذلك، رأى أن كل الاتفاقيات التي ستوقع خلال زيارة الرئيس "لها أهمية، وستسهم في تكثيف التعاون والتنسيق، وتثبيت العلاقات على أسس مؤسساتية"، مبدياً تطلع البلدين لتكثيف التشاور بينهما.
كما أعلن أن السعودية فتحت المجال لمنح تأشيرات عبر الإنترنت لسياح عدد من الدول، من بينهم المواطنون الروس الذين نتوقع زيادة أعداد الزائرين منهم للمملكة، للتعرف عليها.
وأفاد الجبير أن المملكة تعمل مع الجانب الروسي لتسهيل زيارة السعوديين إلى روسيا، مؤكداً أن التبادل بين الشعبين يعدّ داعماً للعلاقات المتينة بين الحكومتين.
ويلتقي الملك سلمان اليوم الاثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وصل الرياض في أول زيارة رسمية له منذ 12 سنة.
ويتوقع أن تناقش القمة العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية.