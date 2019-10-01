القوات السعودية تعزز انتشارها في عدن وتبدأ بالمواقع السيادية تمهيدا لعودة الشرعية .. عاجل

الإثنين 14 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مارب برس - خاص

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أكدت مصادر عسكرية لمأرب برس عن قيام القوات السعودية التي وصلت خلال الأيام الماضية بالانتشار وفق خطة عسكرية منظمة بدأت بتعزيز قبضتها على المفاصل الحيوية والهامة في مدينة عدن.

حيث عززت قبضتها علي القصر الرئاسي " قصرالمعاشيق" اضافة الي البنك المركزي، ومطار عدن الدولي.

وياتي هذا الانتشار عقب مغادرة القوات الاماراتية لمدينة عدن، حيث تتم عملية إحلال للقوات السعودية في المواقع التي كانت تحت سيطرة الإمارات، كما ستتضمن عملية الانتشار السعودي في عدن قواعد عسكرية والوية ومرافق حكومية سيتم الايضاح عنها قريبا.

كما سيتم نزع هيمنة قوات الحزام الأمني في عدن عن المرافق والمؤسسات التي تحت سيطرته خلال الأيام القادمة ، تمهيدا لعودة الشرعية بكل مؤسساتها وقياداتها قريبا.