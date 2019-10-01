السعودية تعلن عن زيارة تاريخية لزعيم دولة كبرى وتكشف عن اتفاقات مهمة القوات السعودية تعزز انتشارها في عدن وتبدأ بالمواقع السيادية تمهيدا لعودة الشرعية .. عاجل سقوط طائرة في مياه البحر الأبيض.. علي متنها خبراء اجانب. وعمليات البحث تنجح في إنقاذ كل الركاب.. شاهد .. سيدة تونس الاولى وقصة حب داخل اسوار الجامعة برقية عسكرية قوية من الدفاع اليمنية الى المشير هادي صواريخ تستهدف سفينة ايرانية وطهران تنشر صورا تكشف أثار الاستهداف... إلقاء القبض على شقيق أمير دولة خليجية فيصل القاسم يكشف سرا عن صدام حسين ويتحدث عن توقيت الضباع التي ستنقض على بشار الأسد الكشف عن مهمة سرية للإمارات في طهران يقودها طحنون بن زايد.. الرئيس الصيني يهدد بطحن عظام من يحاولون تقسيم بلاده
أكدت مصادر عسكرية لمأرب برس عن قيام القوات السعودية التي وصلت خلال الأيام الماضية بالانتشار وفق خطة عسكرية منظمة بدأت بتعزيز قبضتها على المفاصل الحيوية والهامة في مدينة عدن.
حيث عززت قبضتها علي القصر الرئاسي " قصرالمعاشيق" اضافة الي البنك المركزي، ومطار عدن الدولي.
وياتي هذا الانتشار عقب مغادرة القوات الاماراتية لمدينة عدن، حيث تتم عملية إحلال للقوات السعودية في المواقع التي كانت تحت سيطرة الإمارات، كما ستتضمن عملية الانتشار السعودي في عدن قواعد عسكرية والوية ومرافق حكومية سيتم الايضاح عنها قريبا.
كما سيتم نزع هيمنة قوات الحزام الأمني في عدن عن المرافق والمؤسسات التي تحت سيطرته خلال الأيام القادمة ، تمهيدا لعودة الشرعية بكل مؤسساتها وقياداتها قريبا.