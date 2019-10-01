سقوط طائرة في مياه البحر الأبيض.. علي متنها خبراء اجانب. وعمليات البحث تنجح في إنقاذ كل الركاب..

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أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، عن سقوط طائرة هليوكوبتر مصرية في عرض البحرالمتوسط، مشيرًا إلى أنها كانت تحمل طاقم الطائرة المصري بالإضافة إلى 3 أجانب، كونها تابعة لإحدى الشركات الخاصة بالتنقيب عن البترول في البحر المتوسط.
وقال المتحدث العسكري في بيان له :"فى إطار جهود القوات البحرية فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرى وتأمين السواحل وحماية الحدود البحرية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية
، كما نجحت عناصر القوات البحرية فى انقاذ طاقم طائرة هليكوبتر مدنية سقطت بالبحر المتوسط".
وتابع:" حيث ورد بلاغ من مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة بإختفاء طائرة تابعة لشركة الخدمات البترولية أثناء عملها مع إحدى المنصات البترولية بالبحر المتوسط شمال قاعدة بورسعيد وتحمل أفراد من جنسيات مختلفة ( طاقم الطائرة المصرى و 3 أفراد أخرين إنجليزى و إيطالى و نيجيرى)".
وأضاف البيان:" وعلى الفور صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه 3 قطع من وحدات القوات البحرية لتقديم المعاونة بالإنقاذ للطائرة بموقع البلاغ حيث تمكنت وحدات القوات البحرية من إكتشاف وجود طاقم وركاب الطائرة يرتدون سترات النجاة بالبحر ، وقد قامت الوحدات البحرية بإنتشال جميع أفراد طاقم الطائرة وصعودهم على متن إحدى الوحدات التابعة للقوات البحرية ، وإصطحابهم إلى قاعدة بورسعيد البحرية حيث تم تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم"