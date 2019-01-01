برقية عسكرية قوية من الدفاع اليمنية الى المشير هادي

الإثنين 14 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 456

اعلنت قيادة وزارة الدفاع اليمنية أنها لن تفرط في ذرة من تراب الوطن ولن تساوم على قضاياه المصيرية ومصالحه العليا.

وقالت الوزارة في برقية تهنئة رفعتها للرئيس هادي بمناسبة الذكرى الـ56 لثورة 14 أكتوبر، قالت إنها ستضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بسيادته أو ينال من منجزاته أياً كان.

وأضافت الوزارة "سنظل كما عهدتمونا الحراس الأمناء للوطن ووحدته ومكاسبه ومنجزاته نصون مقدراته وسلْمه الاجتماعي وسنمضي في ظل قيادتكم الحكيمة لاستعادة ما تبقى من المحافظات ومؤسسات الدولة وبناء اليمن الاتحادي الذي ينعم كل أبنائه بالأمن والاستقرار والمواطنة المتساوية وسيادة القانون".

وجاء في البرقية "لا شك أن احتفالات شعبنا وقواته المسلحة بهذه المناسبة التاريخية العظيمة لثورة 14 أكتوبر عام 63 التي انطلقت من قمم جبال ردفان الشماء بقيادة الشهيد البطل راجح بن غالب لبوزة معلنة زوال عهد الاستعمار وبداية عهد الاستقلال والحرية والعزة والكرامة".

وكان قد قال الرئيس عبدربه منصور هادي في خطاب له بمناسبة ذكرى 14 أكتوبر، قال إنه لا انكسار مع خصوم الشعب أعداء الجمهورية أعداء المشروع الوطني لليمن الاتحادي، وأن الشعب لن يتسامح تجاه المشاريع الساعية لتقويض الدولة، وإسقاط مؤسساتها، ومصادرتها لصالح مشاريع الأسرة والسلالة والقرية، لصالح الارتهان لملالي طهران.