برقية عسكرية قوية من الدفاع اليمنية الى المشير هادي صواريخ تستهدف سفينة ايرانية وطهران تنشر صورا تكشف أثار الاستهداف... عاجل إلقاء القبض على شقيق أمير دولة خليجية فيصل القاسم يكشف سرا عن صدام حسين ويتحدث عن توقيت الضباع التي ستنقض على بشار الأسد الكشف عن مهمة سرية للإمارات في طهران يقودها طحنون بن زايد.. الرئيس الصيني يهدد بطحن عظام من يحاولون تقسيم بلاده الدقائق الخمس الأخيرة للحرب باليمن .. صحيفة تكشف تفاصيل محادثات سرية لانها الحرب سوق سوداء حوثية للكتب المدرسية توفير المشتقات النفطية بمناطق الحوثيين وباسعار اقل مقابل هذا الشرط احذر .. أبل تراقب حياة زبائنها الخاصة.. فيديوهات شخصية تتسرب
اعلنت قيادة وزارة الدفاع اليمنية أنها لن تفرط في ذرة من تراب الوطن ولن تساوم على قضاياه المصيرية ومصالحه العليا.
وقالت الوزارة في برقية تهنئة رفعتها للرئيس هادي بمناسبة الذكرى الـ56 لثورة 14 أكتوبر، قالت إنها ستضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بسيادته أو ينال من منجزاته أياً كان.
وأضافت الوزارة "سنظل كما عهدتمونا الحراس الأمناء للوطن ووحدته ومكاسبه ومنجزاته نصون مقدراته وسلْمه الاجتماعي وسنمضي في ظل قيادتكم الحكيمة لاستعادة ما تبقى من المحافظات ومؤسسات الدولة وبناء اليمن الاتحادي الذي ينعم كل أبنائه بالأمن والاستقرار والمواطنة المتساوية وسيادة القانون".
وجاء في البرقية "لا شك أن احتفالات شعبنا وقواته المسلحة بهذه المناسبة التاريخية العظيمة لثورة 14 أكتوبر عام 63 التي انطلقت من قمم جبال ردفان الشماء بقيادة الشهيد البطل راجح بن غالب لبوزة معلنة زوال عهد الاستعمار وبداية عهد الاستقلال والحرية والعزة والكرامة".
وكان قد قال الرئيس عبدربه منصور هادي في خطاب له بمناسبة ذكرى 14 أكتوبر، قال إنه لا انكسار مع خصوم الشعب أعداء الجمهورية أعداء المشروع الوطني لليمن الاتحادي، وأن الشعب لن يتسامح تجاه المشاريع الساعية لتقويض الدولة، وإسقاط مؤسساتها، ومصادرتها لصالح مشاريع الأسرة والسلالة والقرية، لصالح الارتهان لملالي طهران.