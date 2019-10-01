صواريخ تستهدف سفينة ايرانية وطهران تنشر صورا تكشف أثار الاستهداف... عاجل

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نشرت وكالة "نور نيوز" الإيرانية المقربة من الحرس الثوري، صورا جديدة للآثار التي خلفها الصاروخان اللذان استهدفا ناقلة النفط "سابيتي" قبالة جدة مؤخرا.
وتظهر الصور ثغرتين، واحدة على شكل مربع، في جانب السفينة على نفس المستوى تقريبا فوق خط وتعرضت ناقلة النفط الإيرانية لانفجار قرب ميناء جدة السعودي، فجر الجمعة، أسفر عن تسرب نفطي، دون أن تسجل أي إصابات بين أفراد طاقمها،
وقالت شركة النفط الوطنية الإيرانية في وقت لاحق إن صاروخين استهدفا الناقلة وتسببا في الانفجار، مؤكدة أن تسرب النفط من الناقلة قد توقف.
وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن الهجوم على ناقلة النفط نفذ من شرق البحر الأحمر من منطقة قريبة من خط عبور الناقلة، فيما صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الأحد، بأن طهران توصلت إلى أدلة تكشف منفذي الهجوم، مضيفا أن التحقيقات ستستمر حتى التوصل إلى النتائج النهائية وفضح المنفذين الأساسيين للهجوم.