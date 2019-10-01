إلقاء القبض على شقيق أمير دولة خليجية فيصل القاسم يكشف سرا عن صدام حسين ويتحدث عن توقيت الضباع التي ستنقض على بشار الأسد الكشف عن مهمة سرية للإمارات في طهران يقودها طحنون بن زايد.. الرئيس الصيني يهدد بطحن عظام من يحاولون تقسيم بلاده الدقائق الخمس الأخيرة للحرب باليمن .. صحيفة تكشف تفاصيل محادثات سرية لانها الحرب سوق سوداء حوثية للكتب المدرسية توفير المشتقات النفطية بمناطق الحوثيين وباسعار اقل مقابل هذا الشرط احذر .. أبل تراقب حياة زبائنها الخاصة.. فيديوهات شخصية تتسرب داعية سعودي يشيد بهيئة الترفيه ويكشف عن ضرورتها السعودية تقر تعديل جديد على عقوبات مخالفة الذوق العام.. تعرف عليها
كشف الإعلامي السوري فيصل القاسم مفاجأة مدوية عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "للمستعجلين على مصير بشار الأسد ونظامه، فقط تذكروا أن امريكا كانت قادرة على تدمير نظام صدام حسين وقتله فور إخراجه من الكويت، لكن بعد اتفاق الإذعان في خيمة صفوان تركته أمريكا يحكم عراقاً محاصراً جائعاً لمدة ثلاثة عشر عاماً ثم انقضت عليه" .
. مضيفًا: "الضباع ليست في عجلة من أمرها". وأضاف ساخرا: "هل تعلم أن سيادة الرئيس المناضل بشار الأسد.... هو عاشر أقوى رئيس في سوريا الآن