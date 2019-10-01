فيصل القاسم يكشف سرا عن صدام حسين ويتحدث عن توقيت الضباع التي ستنقض على بشار الأسد

الإثنين 14 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - وكالات

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كشف الإعلامي السوري فيصل القاسم مفاجأة مدوية عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "للمستعجلين على مصير بشار الأسد ونظامه، فقط تذكروا أن امريكا كانت قادرة على تدمير نظام صدام حسين وقتله فور إخراجه من الكويت، لكن بعد اتفاق الإذعان في خيمة صفوان تركته أمريكا يحكم عراقاً محاصراً جائعاً لمدة ثلاثة عشر عاماً ثم انقضت عليه" .

. مضيفًا: "الضباع ليست في عجلة من أمرها". وأضاف ساخرا: "هل تعلم أن سيادة الرئيس المناضل بشار الأسد.... هو عاشر أقوى رئيس في سوريا الآن