داعية سعودي يشيد بهيئة الترفيه ويكشف عن ضرورتها السعودية تقر تعديل جديد على عقوبات مخالفة الذوق العام.. تعرف عليها خامنئي يتحدث عن وقف الحرب في اليمن ويتوعد بقوة من سيقدم علي هذه الخطوة هكذا يُتاجَر بمعلوماتك على مواقع التواصل الاجتماعي محافظ«سقطرى»يصدر تعميماً أمنياً هاماً بشأن دخول الأجانب إلى المحافظة..وثيقة قائد عسكري رفيع في القوات المسلحة السودانية يتعهد «للشرعية» بهذا الأمر أول دولة خليجية تبدأ ببيع الألعاب الجنسية في متاجرها .. ورأي علماء النفس أستاذ القانون وداعم ”الثورة“ الى قصر قرطاج.. تونس تعلن رئيسها الجديد (تعرف عليه) في ذكرى اكتوبر المجيد.. حزب الاصلاح يكاشف الجميع بحقيقة الوضع في عدن وموقف الرئيس ”هادي“ منها «مأرب» تستضيف أول ملتقى نسائي بمشاركة واسعة من عدة محافظات
أشاد الداعية نايف الفيصل بدور هيئة الترفيه وما تقوم به تزامناً مع انطلاق موسم الرياض .
ونشر الفيصل تغريدة على حسابه في “تويتر” أوضح فيها أن الدور الذي تقوم به هيئة الترفيه في تعزيز مفهوم التعايش المجتمعي في قالب ترفيهي يساهم في محو التطرف الديني.
وأشار إلى أن حب الترفيه والميل إلى الترويح إنما هو فطرة إنسانية وضرورة حياتية جاء بها الإسلام.