السعودية تقر تعديل جديد على عقوبات مخالفة الذوق العام.. تعرف عليها خامنئي يتحدث عن وقف الحرب في اليمن ويتوعد بقوة من سيقدم علي هذه الخطوة هكذا يُتاجَر بمعلوماتك على مواقع التواصل الاجتماعي محافظ«سقطرى»يصدر تعميماً أمنياً هاماً بشأن دخول الأجانب إلى المحافظة..وثيقة قائد عسكري رفيع في القوات المسلحة السودانية يتعهد «للشرعية» بهذا الأمر أول دولة خليجية تبدأ ببيع الألعاب الجنسية في متاجرها .. ورأي علماء النفس أستاذ القانون وداعم ”الثورة“ الى قصر قرطاج.. تونس تعلن رئيسها الجديد (تعرف عليه) في ذكرى اكتوبر المجيد.. حزب الاصلاح يكاشف الجميع بحقيقة الوضع في عدن وموقف الرئيس ”هادي“ منها «مأرب» تستضيف أول ملتقى نسائي بمشاركة واسعة من عدة محافظات ”العواضي“ يطالب الأمم المتحدة بتطبيق القوانين والمعاهدات الدولية ويحذر من ”كارثة وشيكة“
وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل جديد في لائحة المحافظة على الذوق العام بشأن الفقرة الأولى من المادة الثامنة.
ووافق المجلس على توقيع غرامة مالية لا تتجاوز الـ5000 ريال على المخالفة ، على أن يتم مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها في غضون “سنة” من ارتكاب الأولى.
وكانت لائحة المحافظة على الذوق العام قد دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 28 سبتمبر الماضي بعد أن تضمنت 19 مخالفة يعاقب مرتكبيها بغرامات مالية تبدأ بـ50 ريال بحد أقصى 3000 ريال ، أقرتها وزارة الداخلية.