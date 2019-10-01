السعودية تقر تعديل جديد على عقوبات مخالفة الذوق العام.. تعرف عليها

الإثنين 14 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس-مارب

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وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل جديد في لائحة المحافظة على الذوق العام بشأن الفقرة الأولى من المادة الثامنة.

ووافق المجلس على توقيع غرامة مالية لا تتجاوز الـ5000 ريال على المخالفة ، على أن يتم مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها في غضون “سنة” من ارتكاب الأولى.

وكانت لائحة المحافظة على الذوق العام قد دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 28 سبتمبر الماضي بعد أن تضمنت 19 مخالفة يعاقب مرتكبيها بغرامات مالية تبدأ بـ50 ريال بحد أقصى 3000 ريال ، أقرتها وزارة الداخلية.