محافظ«سقطرى»يصدر تعميماً أمنياً هاماً بشأن دخول الأجانب إلى المحافظة..وثيقة

الإثنين 14 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أصدر محافظ سقطرى، قرارا قضى بمنع دخول الأجانب إلى محافظة أرخبيل سقطرى، إلا بفيزا من الجهات الرسمية.

ووفق الوثيقة التي حصل "مأرب برس" على نسخة منها فقد، أرجع المحافظ هذا القرار إلى نتائج اجتماع اللجنة الأمنية بالمحافظة بتاريخ 2 أكتوبر 2019، وبحضور قائد التحالف ومساعده".

وبحسب الوثيقة، فقد تم الإقرار في الاجتماع المذكور، الإقرار من قبل اللجنة الأمنية بالمحافظة، بعدم دخول الأجانب للمحافظة بدون فيزة أو اجراءات قانونية".

يأتي هذا القرار، بعد عبث دولة الإمارات التى كانت تقوم بادخال الأجانب بما فيهم الإماراتيين الى محافظة سقطرى، بدون فيزا أو أي إجراءات قانونية، ويتعاملون مع سقطرى وكانها منطقة تابعة لهم.