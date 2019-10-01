السعودية تقر تعديل جديد على عقوبات مخالفة الذوق العام.. تعرف عليها خامنئي يتحدث عن وقف الحرب في اليمن ويتوعد بقوة من سيقدم علي هذه الخطوة هكذا يُتاجَر بمعلوماتك على مواقع التواصل الاجتماعي محافظ«سقطرى»يصدر تعميماً أمنياً هاماً بشأن دخول الأجانب إلى المحافظة..وثيقة قائد عسكري رفيع في القوات المسلحة السودانية يتعهد «للشرعية» بهذا الأمر أول دولة خليجية تبدأ ببيع الألعاب الجنسية في متاجرها .. ورأي علماء النفس أستاذ القانون وداعم ”الثورة“ الى قصر قرطاج.. تونس تعلن رئيسها الجديد (تعرف عليه) في ذكرى اكتوبر المجيد.. حزب الاصلاح يكاشف الجميع بحقيقة الوضع في عدن وموقف الرئيس ”هادي“ منها «مأرب» تستضيف أول ملتقى نسائي بمشاركة واسعة من عدة محافظات ”العواضي“ يطالب الأمم المتحدة بتطبيق القوانين والمعاهدات الدولية ويحذر من ”كارثة وشيكة“
أصدر محافظ سقطرى، قرارا قضى بمنع دخول الأجانب إلى محافظة أرخبيل سقطرى، إلا بفيزا من الجهات الرسمية.
ووفق الوثيقة التي حصل "مأرب برس" على نسخة منها فقد، أرجع المحافظ هذا القرار إلى نتائج اجتماع اللجنة الأمنية بالمحافظة بتاريخ 2 أكتوبر 2019، وبحضور قائد التحالف ومساعده".
وبحسب الوثيقة، فقد تم الإقرار في الاجتماع المذكور، الإقرار من قبل اللجنة الأمنية بالمحافظة، بعدم دخول الأجانب للمحافظة بدون فيزة أو اجراءات قانونية".
يأتي هذا القرار، بعد عبث دولة الإمارات التى كانت تقوم بادخال الأجانب بما فيهم الإماراتيين الى محافظة سقطرى، بدون فيزا أو أي إجراءات قانونية، ويتعاملون مع سقطرى وكانها منطقة تابعة لهم.