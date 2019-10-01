قائد عسكري رفيع في القوات المسلحة السودانية يتعهد «للشرعية» بهذا الأمر

الإثنين 14 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عثمان محمد الحسين، وقوف بلاده بقوة ومساندتها للحكومة الشرعية اليمنية في كافة الجهود التي تبذلها لبسط نفوذها على كافة الأراضي اليمنية وتحقيق مصالح الشعب اليمني في بناء دولته الحديثة وتحقيق السلم والأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع الملحق العسكري للجمهورية اليمنية لدى السودان اللواء د. أحمد الشعناء، وجرى خلال اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ولاسيما العسكرية، كما سلم اللواء الشعناء، عثمان الحسين، رسالة من رئيس هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة اليمنية.

وأشار الحسين، إلى أهمية التصدي للأفكار الضالة والمنحرفة التي تستخدم الدين أو المناطقية كغطاء لجرائمها، وتدمير الاقتصاد وفرض قناعاتها الفكرية باستخدام القوة، وأكد استعداد بلاده لمساندة اليمن في الجانب الأمني، وتقديم كافة أنواع الدعم للقوات المسلحة اليمنية من خلال التدريب والتأهيل على كافة الأصعدة، مثمناً الزيارة الأخوية والصادقة للملحق العسكري اليمني اللواء أحمد الشعناء ونائبه العميد أحمد سالم .. متمنيا للشعب اليمني النصر والتحرير والأمن والاستقرار.

من جانبه تطرق اللواء الشعناء، إلى دور الحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار .. موضحاً الصعوبات التي تواجهها في معركتها مع القوى الانقلابية والجماعات المتمردة والإرهابية.

كما نقل الشعناء، تحيات قيادة وزارة الدفاع اليمنية ومباركة الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه كافة الأطراف السودانية والهادف إلى تحقيق مصلحة السودان العليا والحفاظ على أمنه واستقراره واستعادة مكانته الطبيعية التي يستحقها ودوره الإقليمي المنشود .. مشيداً بالحكمة السودانية التي تجلت وأدهشت العالم.

وهنأ الشعناء، رئاسة هيئة الأركان المشتركة للقوات السودانية بالجهود العظيمة والمباركة في المساهمات الفاعلة بصناعة الأمن واستتبابه من خلال التأهيل والتدريب المعروف بالكفاءة والأكاديمية في السودان .. شاكراً دور القوات المسلحة السودانية المتواجدة في اليمن لدعم الشرعية اليمنية .. مشيداً بما تقوم به من أدوار بطولية ضمن قوات التحالف العربي.