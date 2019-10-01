«مأرب» تستضيف أول ملتقى نسائي بمشاركة واسعة من عدة محافظات

الأحد 13 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- مأرب

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بدأ اليوم الاحد في مأرب اعمال الملتقى الاول لفعاليات تدشين مصفوفة النساء وفق مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور الاتحادي الجديد بمشاركة نسائية واسعة يمثلن 6 محافظات.

وفي حفل تدشين الملتقى الذي ينفذه مكتب وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالشراكة مع مؤسسة فريدرتش ايبرت الألمانية. أكد وكيل محافظة مارب عبدالله الباكري على اهمية دور النساء في بناء وتنمية المجتمع، والاسهام في رفع الوعي لدى المواطنين باهمية اليمن الاتحادي الجديد.

واشار الى أن الملتقى يأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز دور المرأة الذي كفلتها لها مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور الاتحادي الجديد.

واوضحت رئيس الملتقى ممثلة مكتب الوزير نيللي ناجي ان المشاركات في الملتقى يمثلن ستة محافظات ( مارب، البيضاء، الجوف، سقطرى، حضرموت، المهرة)، عدد 40 مشاركة.

ولفتت الى ان المرأة شكلت حضورا نوعيا خلال صياغة مخرجات الحوار ، ومسودة الدستور الاتحادي الجديد الذي استمر لستة اشهر". مضيفةً :" وهي معنية بتنفيذ هذه المخرجات وبناء اليمن الاتحادي الجديد على اسس الشراكة والحرية والحكم الرشيد".

من جانبه أوضح مدير البرنامج من منظمة فريدريتش ايبرت محمود قياح، أن هذه الأنشطة محل اهتمام المنظمة، في اطار التعاون مع شؤون تنفيذ مخرجات الحوار على رعاية الأنشطة التي من شأنها مناصرة قضايا المرأة.

هذا ويناقش الملتقى الذي يستمر على مدى يومين العديد من المحاور السياسية والمدنية، والاقتصادية والثقافية، مع عدد من القضايا المدنية المتضمنة في مسودة الدستور الاتحادي الجديد والمتعلقة بجانب النساء.