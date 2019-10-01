”العواضي“ يطالب الأمم المتحدة بتطبيق القوانين والمعاهدات الدولية ويحذر من ”كارثة وشيكة“

الأحد 13 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شارك القائم باعمال السفارة اليمنية المندوب الدائم لبلادنا لدى الأمم المتحدة لبرنامجي البيئة والمستوطنات البشرية في نيروبي عبدالسلام العواضي، اليوم، في الاجتماع الـ 147 للمندوبين الدائمين لدى برنامج الامم المتحدة للبيئة في نيروبي.



واستعرض العواضي في كلمته ،المخاطر البيئية المحتملة لخزان صافر النفطي العائم في ميناء راس عيسى بمدينة الحديدة والذي يحمل نحو مليون و 140 الف برميل من النفط الخام دون صيانة منذ اربع سنوات وذلك بسبب تعنت المليشيات الحوثية.

وأكدان الحكومة اليمنية خاطبت الأمم المتحدة مرارا التدخل و الضغط على المليشيات الحوثية المدعومة من إيران للسماح بالفحص الفني وعمليات الصيانة للخزان.



وأشار الى ان الأمم المتحدة أرسلت في مايو الماضي فريقا فنيا لمعاينة الخزان لكن المليشيات الحوثية عرقلت وصول الفريق متجاهلة الكارثة البيئية المحتملة.

اولفت لى ما قامت به المليشيات الحوثية المدعومة من إيران من استهداف ناقلة النفط السعودية وعلى متنها ٢ مليون برميل من النفط قبالة ساحل الحديدة..مؤكداً انه في حال تسرب النفط ستحدث كارثة بيئية كبيرة في الدول المشاطئة للبحر الأحمر و خليج عدن حتى قناة السويس.

وطالب العواضي لأمم المتحدة و المجتمع الدولي بتطبيق القوانين و المعاهدات الدولية الخاصة بحماية البحر و معاقبة المليشيات الحوثية على أعمالها كمجرمي حرب و مجرمي بيئة.