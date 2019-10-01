”علي محسن الأحمر“ يكشف عن أولوياتهم في المرحلة القادمة ويبعث برسالة الى قيادات المملكة بخصوص ”حوار جدة“

الأحد 13 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، الأحد 13 اكتوبر/تشرين الأول، إن أعياد الثورة اليمنية فرصةَ لاستلهام دروس الصبر والتضحية والاصطفاف الوطني لصالح الأهداف السامية والتخلي عن الرغبات والأهداف الشخصية أو المصلحية أو الحزبية التي تقف عائقاً أمام هدف إستعادة دولتنا اليمنية وحماية مكاسبنا الوطنية والاتجاه لمستقبل آمن لأجيالنا ولبلدنا ضمن دولة اتحادية مكونة من ستة أقاليم وتنعم بالأمن والازدهار والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد.

وقال في برقية تهنئة للرئيس هادي بمناسبة ذكرى ثورة اكتوبر: ”لقد كان آباؤنا من ثوار سبتمبر وأكتوبر المجيدتين من شمال الوطن وجنوبه قادةً بحق، أهّلتهم أخلاقهم وقيمهم لتحقيق هذا النصر التاريخي الشامخ بإنهاء حكمي الاستعمار والاستبداد معاً، وبروح ثورية قوية وواحدية في المصير والتضحية وتكاتف في أولويات المعركة التي تطلبت البدء بإسقاط الحكم الإمامي باعتبار وجوده مصدر قلقنا وتخلفنا كيمنيين فكانت ثورة سبتمبر الخالدة الثورة الأم؛ تلاها الانتقال للخطوة التالية بعد انكشاف المستعمر في جنوب الوطن بتهاوي حكم الكهنوت في الشمال، فكانت حينئذٍ ثورة ال14 من أكتوبر المجيدة، وفي كلتا الثورتين كانت الروح الثورية اليمانية الجامعة والرغبة في التحرر من الاستبداد والاستعمار هدفاً سامياً لكل اليمنيين من كل المحافظات“.

وأضاف ”ونحن اليوم، وفي ظل قيادتكم الحكيمة، وقد أخذ الزمن دورته، نكابد أوضاعاً شبيهة بتلك التي عاشها آباؤنا في فترة ما قبل وأثناء الثورة سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، ونستمد وشعبنا وجيشنا البطل في هذه المرحلة الصعبة أسباب النصر من عطاء الثورة والجمهورية، التي يقع ضمن أولوياتها التفاف اليمنيين حول قيادة الشرعية ومضاعفة الجهود لردع محاولات عودة مشاريع الاستبداد والاستعمار والتمزق التي لن تجلب إلا الخراب والأوجاع على بلادنا والمنطقة“.

وتابع ”إن الشرعية وهي تمد يدها للسلام وتدعم كل الجهود ومنها الدولية لإحقاق هذا الهدف السامي وحقن دماء اليمنيين وإنهاء معاناتهم؛ لتجدد التأكيد على رفض اليمنيين المطلق لمشروع إيران التخريبي، ووقوفنا جميعاً بوجه محاولات الانقلابيين الحوثيين تقديمهم يمن الحضارة والتاريخ والسلام على طبق من ذهب لملالي طهران، أو تقديم بلادنا ككبش فداءٍ لمشروع تصدير الثورة الإيرانية الهادم، باعتبار هذا المشروع مصدراً لتهديد أمن اليمن واليمنيين وسلامة المنطقة واستقرار العالم“.

وعبر علي محسن الأحمر عن بالغ شكره وتقديره لأشقائنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة قائدة تحالف دعم الشرعية بقيادة ملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لمساعيهم الخيرة في ترميم وتقريب وجهات النظر بين اليمنيين بمختلف أطيافهم ليتوجهوا نحو المشروع الجامع دولة اتحادية والالتفاف خلف قيادة الشرعية لإنهاء الانقلاب الحوثي.

وأكد ان مواقف المملكة الخالدة في ذاكرة اليمن وسفر التاريخ، كمواقف بطولية عززت من أواصر محبتنا وعمَّدت روابط أخوتنا بأرواحٍ زكيةٍ ودماء طاهرة يستحيل معها النسيان ويتمسك بوثاق عروتها الجميع.