شاهد: موقف محرج لمذيعة على الهواء أثناء قراءة خبر عاجل

الأحد 13 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أثار طفل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قاطع والدته وهي تذيع النشرة الإخبارية مباشرة على الهواء.

وكانت الإعلامية كورتني كيوب تقدم خبرًا عاجلاً مهمًا ببث حيّ ومباشر على شبكة "NBC NEWS" الأمريكية الأربعاء الماضي، قبل أن يدخل ابنها الصغير بشكل مفاجئ وغير متوقع في تلك اللحظة ويحتضنها؛ الأمر الذي أربكها بشكل كبير، ولم تعرف حينها ما الذي يمكن أن تفعله جراء ذلك.

وحاولت المذيعة في بداية الأمر، أن تتجاهل وجود طفلها الصغير أثناء قراءة الخبر العاجل، لكن بعد ذلك أخذها الضحك وقالت: "أعتذر منكم.. ابني هنا على التلفزيون"، ومن ثم تابعت قراءتها للخبر وهو لا يزال جالسًا في حضنها على الهواء مباشرة أمام ملايين المشاهدين.

وحينها انتقلت الصورة من المذيعة إلى خريطة دولية تخص الخبر؛ ليتم إخراج الطفل الصغير في أثناء ذلك من الأستوديو.

حدث مع مذيعة الأخبار الأمريكية ليس الحادثة الأولى من نوعها، فقد سبق أن قاطع الأطفال الكثير من البرامج التي تُبث مباشرة على فضائيات شهيرة وعالمية.

ومن بينها ما حدث على شاشة شبكة "BBC" الإخبارية البريطانية، عندما تفاجأ مقدمو وضيوف أحد البرامج الصباحية، باقتحام طفل صغير للحلقة ووقوفه أمام الكاميرا خلال الحوار الذي كانت تجريه المذيعة حينها مع سيدات مشاركات بالبرنامج.

ولم يكتف الطفل بذلك، وبدأ يشير بأصابعه إلى الكاميرا ويتمتم بعبارات مضحكة وغير مفهومة؛ ما أجبر المخرج إلى أن يتصرف بسرعة، ويغيّر الصورة إلى سيدة تتحدث أمام كاميرا أخرى، وكل ذلك كان في خضم محاولات فريق العمل الإشارة للطفل حتى يخرج من الأستوديو ويبتعد من أمام الكاميرا، ولكن رغم ذلك استمر الطفل الشقي في التمتمة بكلماته المضحكة.