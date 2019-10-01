انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين بالضالع وقوات ”الشرعية“ تعلن استكمال تأمين ”الفاخر“

الأحد 13 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 803



أعلنت قوات الجيش الوطني، الأحد 13 اكتوبر/تشرين الأول، تأمين المناطق التي حررتها، خلال اليومين الماضيين، في جبهة الضالع من قبضة مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً.

وقال أركان حرب محور إب العميد الركن عبدالله مزاحم، إن قوات من الجيش والمقاومة استكملت تمشيط وتأمين المواقع التي جرى تحريرها مؤخراً من قبضة المليشيات الانقلابية، بحسب المركز الاعلامي للقوات المسلحة.

واكد ”مزاحم“ أن وحدات من الجيش والمقاومة انتشرت في سوق الفاخر والمناطق المجاورة، والتي تعد قلب الجبهة.

وأضاف بأن قوات الجيش الوطني والقوات المشتركة و الحزام الأمني والمقاومة أحكمت سيطرتها على قرية مرخزة وما حولها، في ميسرة جبهة الفاخر، وتمكنت من إلحاق خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات خلال الساعات الماضية.

وأشار إلى أن أبطال الجيش تمكنوا من تأمين كافة المواقع المحررة في ميسرة الجبهة، ومنها معسكر الجب الاستراتيجي ومنطقة بتار وأطراف حبيل السماعي وقرية صبيرة.

وذكر العميد مزاحم، أن أبطال المقاومة والجيش في ميمنة جبهة الفاخر، تمكنوا أمس الأول من التقدّم في عمق المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات في منطقة الشرجي.

وانتشرت القوات المسلحة في المواقع المحررة ومنها: القصبة ودار القصبة المطل على سائلة هجار وفي القراميد والتاب السود والقفلة و الخرازة، كما استدرج أبطال الجيش مجاميع حوثية إلى كمين محكم في منطقة العبدي، وحاصرت مجاميع حوثية أخرى في أطراف حبيل العبدي.

وأشار إلى أن معنويات أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية في أعلى درجاتها وأن مليشيات الحوثي الانقلابية في أضعف حالاتها، وتتكبّد خسائر في العتاد والأرواح بشكل يومي أثناء محاولاتها اليائسة لاستعادة بعض المواقع.