قطر تخرج عن صمتها بعد الهجوم عليها بسبب وقوفها مع تركيا ونبع السلام

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دافعت قطر عن تحفظها على البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية الجامعة العربية الذي أدان العمليات العسكرية التي تنفذها القوات التركية شمال سوريا، وأطلقت عليها أسم "نبع السلام".
وغرد مدير المكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، عن قرار الدوحة التحفظ على البيان الذي "أدان العملية التركية ووصفها بأنها عدوان واحتلال لأراضي دولة عربية".
وقال الرميحي: "التحفظ على قرار الجامعة العربية للاجتماع الطارئ للنظر بعملية "نبع السلام" التركية في شمالي سوريا هو قرار سيادي لكل دولة".
وتحفظت كل من قطر والصومال على بيان ختامي صدر، السبت، عن اجتماع وزاري للجامعة العربية في القاهرة، بشأن عملية "نبع السلام" التركية شمال شرقي سوريا، فيما رفضت ليبيا طلب خفض التمثيل الدبلوماسي مع أنقرة.
وعُقد الاجتماع الذي شارك فيه وزراء خارجية عدد من الدول العربية بدعوة من مصر، عقب إطلاق تركيا عملية نبع السلام شمالي سوريا، التي تنفذ فيها دول عديدة عمليات عسكرية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.
يذكر أن تركيا أعلنت أن الجانب القطري أبدى دعمه للعملية في مكالمة هاتفية جرت بين وزيري دفاع البلدين خلوصي آكار وخالد بن محمد العطية.