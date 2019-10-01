توضيح عسكري.. حول تمرد قائد عسكري رفيع ولقاءاته اسرية مع ضباط الامارات

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أكدت قيادة محور تعز، الأحد 13 اكتوبر/تشرين الأول، الأنباء التي تحدثت عن التحركات المثيرة لقائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي، وزيارته الى عدن للقاء قيادات اماراتية سرا.
ونفى مصدر عسكري في قيادة المحور، موافقة قيادة المحور على زيارة ”الحمادي“ إلى عدن الخاضعة لسيطرة ميليشيا الانتقالي الإماراتي.
ونقل المركز الإعلامي للمحور عن المصدر العسكري قوله ان "زيارة العميد الحمادي إلى عدن لم تكن بتنسيق ولم يبلغ قيادة محور تعز بها، ولم يستأذن قيادته العليا".
وأكد أن الجيش الوطني بتعز ملتزم بتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبدربه منصور هادي ووزير الدفاع وهيئة الأركان العامة فيما يتعلق بأحداث التمرد الذي شهدته العاصمة المؤقتة عدن.
وفي وقت سابق، قالت مصادر مطلعة إن العميد الحمادي زار مدينة عدن الخارجة عن سيطرة الدولة بشكل سري، بالتزمن مع اجتماع استثنائي للجنة الأمنية بتعز.
وتشير المصادر إلى أن العميد الحمادي لم يحضر اجتماعات اللجنة الأمنية وقيادة محور تعز منذ أكثر من عام ، في الوقت الذي يحضر اجتماعات سرية مع قيادة القوات الإماراتية في عدن.