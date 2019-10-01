صورة مثيرة لمحمد صلاح مع عارضة ازياء تشعل مواقع التواصل

الأحد 13 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات

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مرة جديدة يتصدر النجم المصري محمد صلاح عناوين الأخبار ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي ويقسم الجمهور ما بين مؤيد ومعارض له.

فقد نشر اللاعب المصري صوراً جديدة من جلسة تصوير جمعته بعارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا إمبروسيو، كما نشر مقطع فيديو من كواليس جلسة التصوير التي أجريت لصالح مجلة GQ للرجل بنسختها الشرق أوسطيةبعد أن حاز صلاح على جائزة العام التي تقدمها المجلة.

الصورة التي نشرها صلاح على حسابه على إنستاغرام حازت على أكثر من 2,8 مليون إعجاب فيما حاز الفيديو على أكثر من 3 ملايين مشاهدة، في حين حازت الصور المنشورة على تويتر أكثر من 134 ألف إعجاب وأكثر من 8 آلاف مشاركة.

هذه الأرقام وهذا التفاعل بالطبيع له ضريبته، فلم يتورع جزء كبير من جمهور اللاعب من مهاجمته بحجة أن هذه الصور لا تتوافق وقيم البيئة التي ينحدر منها صلاح، ولا تتوافق مع صورة محافظة ارتبطت به في أذهانهم، كما تحدثوا عن ازدواجية يعيشها في حياته كرجل "عربي ومسلم".

وطبعاً انبرى آخرون للدفاع عن اللاعب وحقه بعيش حياته الشخصية كما يريد، مؤكدين أنه نجم ويعيش في الغرب لذا أسلوب حياته من الطبيعي أن يكون مختلفاً عما تعود عليه مواطنو الشرق الأوسط.

البعض الآخر أشار إلى صورة قديمة ظهر فيها صلاح حاملاً القرآن الكريم ملمحين إلى تغير وتبدل طرأ على شخصيته.

البعض قارن بين صوره وصور سابقة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصالح نفس المجلة ومع نفس العارضة.

في حين دافع آخرون عن مكانة صلاح العالمية وأنه لايقل عن نظرائه نجوم اللعبة الدوليين.