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معلومة تكشف لأول مرة عن اغتيال الحمدي وتفاصيل ما دار في منزل الشيخ الاحمر بحضور شقيق الغشمي

الأحد 13 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص
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استعرض الكاتب والباحث السياسي اليمني عبدالفتاح الحكيمي ، محطات تاريخية مهمة من ملف اغتيال الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي.

وتحت عنوان (معلومة تكشف لاول مرة عن مقتل الحمدي) كشف الحكيمي في مقالة مطولة كتبها لمأرب برس ونشرت اليوم الاحد ، الكثير من التفاصيل عن اغتيال الحمدي وكذا اغتيال الغشمي واعدام سالمين.

واستهل الحكيمي مقالته بسرد تفاصيل زياره قام بها الى منزل الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر عام 1990 ، التقى فيها بالشيخ الراحل.

واغتيل الرئيس الحمدي في 11 أكتوبر من العام 1977م.

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