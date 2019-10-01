قائد العمليات المشتركة يصل جبهة نهم .. ويوصل رسائل رئاسية لقيادات وأفراد المواقع الامامية .. فيديو

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تفقد قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز، اليوم الأحد، أبطال الجيش الوطني المرابطين في المواقع الأمامية بجبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، حيث كان في استقباله قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن الخبي.
واطلع قائد العمليات المشتركة خلال الزيارة على سير العمليات الميدانية وأحوال المقاتلين الأبطال في الخطوط الأمامية، مشيداً بالبطولات التي سطروها في معركة الدفاع عن الوطن والثورة والجمهورية والتضحيات التي يقدمونها في سبيل استكمال تحرير ما تبقى من الوطن تحت سيطرة الميليشيات الإنقلابية المدعومة إيرانياً.
ونقل اللواء بن عزيز لقادة ومنتسبي المنطقة العسكرية السابعة تحيات فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.. مؤكداً على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى اليقظة والجاهزية القتالية.
من جهته رحب قائد المنطقة العسكرية السابعة بقائد العمليات المشتركة، مجدداً العهد للقيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة،
ورفعت قيادة المنطقة تهانيها الي القيادة السياسية والعسكرية بمناسبة الذكرى السادس والخمسون لثورة 14 اكتوبر الخالدة ضد الإستعمار البغيض.