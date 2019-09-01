عاجل .. الجيش اليمني يعلن مصرع قيادات حوثية من العيار الثقيل بينهم الحوثي والسفياني ويكشف كيف تم استدارجهم والقضاء عليهم أردوغان يعلن انتصارات متسارعة لعملية نبع السلام ويكشف عن أولوياته القادمة مع اقتراب رحيله .. برشلونة يحسم أمر بقاء ميسي الاتصالات السعودية وهيئة الترفيه توقعان عقدا مفاجئا للجمهور السعودي... عاجل امريكا تعلن عن لقاء مرتقب مع الرئيس هادي وتكشف ما سيتم طرحه هادي يصدر توجيهات هامة لانتزاع أحد أهم مطارات اليمن من السيطرة الاماراتية عاجل .. قوة سعودية تصل عدن وسط تحليق مكثف للاباتشي والامارات تسلم مركز قيادة التحالف وتغادر الرئيس الايراني يتحدث عن وقف الحرب في اليمن وباكستان تكشف سبب الزيارة الى ايران وحقيقة توسطها بين الرياض وطهران اشتباكات عنيفة واطلاق نار كثيف في مدينة إب ومصادرنا تحدد اين ولماذا؟ إيطاليا تحجز بطاقة التأهل لنهائيات كأس أوروبا
اعلن قائد محور علب بمحافظة صعدة العميد ياسر مجلي اليوم الاحد، مصرع القيادي الحوثي والمشرف على العمليات الحربية بمديرية باقم المدعو "أبو حمزة الحوثي" بالإضافة الى قيادات أخرى بينها "أبو طارق الوجيه" و "أبو عبدالملك السفياني" واسر اثنين اخرين وقتل العشرات..
واوضح العميد مجلي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان ابطال الجيش الوطني قاموا باستدراجهم الى جبال "الجبادي ونايف ورمدان" ليتم محاصرتهم والقضاء عليهم واستعادة كمية من الأسلحة كانت بحوزتهم.
الى ذلك أحبطت قوات الجيش الوطني مسنودة بمروحيات ومدفعية قوات التحالف العربي اليوم الاحد محاولة تسلل والتفاف قامت به عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية باقم شمال محافظة صعده.
وقال قائد محور أزال العميد كنان الاحصب لـ (سبأ) "ان قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة التفاف وتسلل قامت بها مجاميع كبيرة من مليشيا الحوثي على عدة محاور شمال صعدة في مديرية باقم واسفرت العملية عن قتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيا وفرار من تبقى منهم تاركين جثث القتلى مرميه في الشعاب والوديان والجبال وأنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأجهزة اتصالات لاسلكية تتبع قيادات تم سماع شكاوي انهيار المعنويات وفشل محاولة الهجوم والالتفاف التي قاموا".