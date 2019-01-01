هادي يصدر توجيهات هامة لانتزاع أحد أهم مطارات اليمن من السيطرة الاماراتية

الأحد 13 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الاحد، محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني باستكمال الترتيبات النهائية لإعادة افتتاح مطار الريان الدولي في المكلا ليعاود نشاطه لخدمة ابناء المحافظة واليمن ككل.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم في الرياض للمحافظ البحسني.

واكد هادي على تعزيز الامن والاستقرار بحضرموت والانطلاق صوب البناء والتنمية الذي يتطلع اليها الجميع.

وبحسب وكالة سبأ، ثمن الرئيس جهود قيادة المحافظة في هذا الصدد وموجهاً بتذليل الصعوبات لتحقيق كافة التطلعات ومنها ما يتصل بالخدمات واستكمال البنى التحتية في قطاعات الكهرباء والمياه والتعليم والصحة والطرق التحضير لافتتاح كلية الشرطة وغيرها من الاحتياجات التي يتطلع اليها ابناء المحافظة في اطار استكمال البنى التحتية لتدشين اقليم حضرموت.

من جانبه وضع محافظ حضرموت الرئيس على مجمل الاوضاع والتطورات التي تشهدها حضرموت مثمنا الاهتمام الملحوظ والجهود التي يقوم بها الرئيس لمصلحة حضرموت والتي أثمرت عددا من المشاريع والخدمات التي يلامسها ابناء المحافظة والتي لم تشهدها منذ عقود من الزمن.

كما اكد البحسني تمسك ابناء حضرموت كغيرهم من ابناء الوطن بمشروع الاقاليم المعبر عن اليمن الاتحادي الجديد والذي يعد الخيار الامثل للنهوض بواقع اليمن وتجاوز كل التحديات وتجارب الماضي المركزية والمؤلمة.

يذكر ان مطار الريان خضع خلال الفترة السابقة لسيطرة الامارات التي تحكمت به واوقفت تشغيله ومنعت الحكومية الشرعية من ادارتها.

وكان وزير النقل اليمني اتهم الشهر الفائت ،الإمارات باستخدام مطار الريان في المكلا لأغراض عسكرية وتسيير رحلات دون التنسيق مع الحكومة.

وظل مطار الريان قاعدة عسكرية للإمارات منذ دخولها المكلا مطلع 2016م..